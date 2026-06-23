El conmovedor relato del hermano de Bilardo en medio del mundial: "Carlos ve a Messi y se sonríe"

Jorge, hermano del DT campeón del mundo Carlos Salvador, reveló qué le genera el astro rosarino en medio de un complejo estado de salud.

Lionel Messi genera sensaciones particulares. Con su fútbol, personalidad, liderazgo y un nivel descollante a días de cumplir 39 años en medio de un mundial 2026 donde ya convirtió cinco goles en tan solo dos presentaciones (hat trick en el debut ante Argelia y doblete ante Austria). Sorprende a todos.

Muchas figuras que convivieron del tamaño del futbolista que lidera la Selección argentina siguen expresando su fanatismo y admiración por el '10' que, inevitablemente, saca sonrisas en los fanáticos. En las últimas horas el hermano de Carlos Salvador Bilardo , histórico entrenador del seleccionado que tuvo en sus filas a Diego Armando Maradona cuando salió campeón del mundo en 1986, contó detalles particulares sobre cómo impacta el nivel de Messi en el DT.

Jorge , hermano de la leyenda que atraviesa problemas de salud, habló con Super Deportivo Radio y reveló que el nivel de Messi genera buenas sensaciones en Carlos Salvador. “Lo ve, ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más. No habla mucho, pero es difícil a esta altura”, contó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmiNunia4/status/2069217670134632877&partner=&hide_thread=false CARLOS BILARDO: DE LAGRIMEAR POR EL FALLECIMIENTO DE MIGUEL RUSSO A LAS SONRISAS QUE LE SACA ESTE MESSI HISTÓRICO



“Cuando Carlos lo ve a Messi, lo mira y sonríe. Si Carlos pudiera le diría: ´sos un fenómeno´. Le saca sonrisas”



Jorge, su hermano, en @SuperDeporRadio. pic.twitter.com/rqhR9jExIQ — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 23, 2026

“Lo mira y se ríe. Se debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años, cuando estaba con Diego. Si pudiera, Carlos le diría: ‘Sos un fenómeno’. El otro día, cuando hizo los tres goles, se reía. Seguramente, si se encuentran, se dan un abrazo y tomarían unos mates”, confesó.

"Messi, lo que haces es de otro mundo": el impactante texto de un brasileño campeón del mundo

A todos les cuesta encontrar adjetivos para describir a Lionel Messi: se escapa algún "extraterrestre", "leyenda", "mago", "GOAT", entre otras definiciones que pretenden encontrar una definición para un jugador que a dos días de cumplir 39 años, marcó un hat trick en el debut mundialista y un doblete ante Austria que puso de pie a los amantes del fútbol. Cuando parece que se ha visto todo, aparece Messi para recordar que mientras siga jugando, habrá magia.

Desde niños, personas que vieron a grandes figuras del fútbol mundial e incluso exjugadores de primer nivel, se desarman en elogios cuando hablan del '10' que lidera con su fútbol a la Selección argentina, donde suma cinco goles en el actual certamen ecuménico y rompió cuatro récords en la victoria 2-0 ante Austria. Luego de una nueva presentación estelar, una figura histórica de la Selección de Brasil no pudo contenerse y, a pesar de la rivalidad futbolera de ambas selecciones, tapó de elogios a Messi con un posteo en sus redes sociales.

Quién fue la figura histórica de Brasil que elogió a Messi con un impactante texto

Fue Rivaldo, un histórico jugador de la Selección de Brasil que brilló levantando una Copa del Mundo en el mundial 2002, ganador del Balón de Oro, Copa América, Champions League y una carrera llena de títulos. En las últimas horas, luego de la estelar participación de Messi ante Austria, lanzó un extenso texto donde habló solamente de Messi.

"He jugado al fútbol durante muchos años y, cuando uno ve un hermoso fútbol, ve a un jugador dedicado, con casi 39 años, haciendo lo que viene haciendo, es quitarse el sombrero. Claro que cada uno da la bienvenida a su selección, y yo no voy a esperar a que Argentina sea campeona, pero cuando vemos a un gran jugador como Messi, a quien realmente le gusta el fútbol hay que admirar", comenzó diciendo en el texto.

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Luego, agregó: "Lo que hizo y sigue haciendo es impresionante. Cinco goles en dos partidos, siendo hasta ahora el único jugador de Argentina a marcar en esta Copa del Mundo. Esto muestra el tamaño de su importancia y su calidad. Con todo respeto, Messi, lo que haces dentro del campo es algo de otro mundo. Es un privilegio para todos nosotros, amantes del fútbol, poder seguir una carrera tan extraordinaria".