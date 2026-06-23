"La Copa Davis va a ser en Neuquén": Horacio Marín confirmó la llegada del torneo de tenis a la provincia

El CEO de YPF , Horacio Marín, confirmó en un streaming que la Copa Davis se jugará en Neuquén. Los detalles.

El CEO de YPF , Horacio Marín , confirmó este martes por la mañana que, luego de los rumores que aparecieron en las últimas semanas, la Copa Davis se jugará en Neuquén: "La Copa Davis va a ser seguramente en Neuquén", soltó en diálogo con el periodista Esteban Trebucq durante el programa que conduce en La Casa Streaming.

"Los jugadores van a entrar con el mameluco de YPF y se lo van a sacar como en la NBA. Lo van a usar los jugadores de la Selección argentina. Se va a llamar "Copa Davis Vaca Muerta", no sé cómo va a ser", sostuvo Marín en su relato que confirma un deseo por el cual el gobierno de Rolando Figueroa tenía un plan para traer el torneo.

La posibilidad de traer el torneo a la ciudad de Neuquén comenzó a ser tema de conversación en el mundo del tenis luego de que el periodista Sebastián Torok informe desde Buenos Aires la opción en la Patagonia Argentina. Hasta el momento, todo sucedía en torno a una negociación y un diálogo real para concretar la realización del torneo, pero la palabra de Marín afirma que el plan está avanzado.

Si bien falta confirmación oficial por parte de las autoridades, las fechas de la serie serán entre el 18 y 20 de septiembre por el Grupo Mundial 1. En la información que había revelado el periodista Torok, el espacio candidato a albergar el evento es el Ruca Che, de polvo de ladrillo y bajo techo.

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (8) Claudio Espinoza

Qué había dicho el gobernador Rolando Figueroa sobre la posibilidad

Hace algunas semanas, el movilero de LU5, Juan Manuel Curcho, contó su charla al respecto con el gobernador en el último agasajo que organizó Provincia, como cada año, por el Día del Periodista en Casa de Gobierno.

Allí, Figueroa reconoció: “Estamos negociando para que salga cero para Neuquén”. Como habían respondido algunos funcionarios en off, la idea del gobierno provincial es que el evento pueda llegar al estadio Ruca Che con financiamiento privado.

Los detalles de la negociación que adelantó el periodista

Además, Curcho detalló que el vínculo es directamente entre la empresa que maneja la Davis y el gobierno de Neuquén. Los derechos de comercialización de la Copa pertenecen a la agencia HavasSports Argentina S.A. la que, entre otras cosas, maneja los escenarios para que Argentina juegue de local.

"De acuerdo a lo que pude averiguar, la gestión es directamente de la provincia con esta empresa", contó el periodista de LU5, quien agregó que, como el formato no está resultando tan atractivo, la posibilidad de llevarla al interior del país es concreta.

Siguiendo esta línea de razonamiento, la intención es buscar financiamiento privado para afrontar los gastos que implica.

La función del gobierno en ese caso es unir mediante la gestión a posibles sponsors con la empresa que tiene los derechos y que sea rentable para todas las partes, evitando acudir a dinero público.