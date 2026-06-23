Mundial 2026: el blooper del año, así fue el segundo gol de Mbappe en la victoria de Francia contra Irak

Una tormenta eléctrica frenó el partido más de dos horas en Filadelfia. Al regreso, el equipo asiático cometió un error insólito y el goleador no perdonó.

Francia goleó a Irak por 3 a 0 y se aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado en Filadelfia, quedará en la historia por una insólita interrupción de más de dos horas por una tormenta eléctrica . Los defensores y el arquero de Irak dejaron el blooper de la copa.

La gran figura volvió a ser Kytlian Mbappé , autor de un doblete que lo dejó al borde de un récord histórico. El capitán francés marcó abrió el marcador en el primer tiempo y no perdonó el error de los iraquíes en el segundo, luego de un largo entretiempo producto de la lluvia. Con ese segundo tanto, se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del Mundial, al igualar al alemán Miroslav Klose con 16 goles.

Por delante solo le queda Lionel Messi. El argentino encabeza el historial con 18 tantos, apenas dos más que el galo, una distancia que Mbappé sueña con recortar antes del final del torneo.

mbappé francia lluvia

El error que liquidó el partido tras la tormenta

Al cerrarse el primer tiempo, los truenos activaron el protocolo contra tormentas por primera vez en este Mundial, con la evacuación de las gradas y una interrupción de casi dos horas. El reglamento obliga a frenar la actividad ante la detección de rayos a menos de 13 kilómetros del estadio.

Tras la reanudación llegó el golpe decisivo. El central Zaid Tahseen entregó un mal pase a su arquero, Ousmane Dembélé robó el balón y se lo cedió a Mbappé para el 2 a 0, a los 54 minutos.

Embed OTRO GOL DE MBAPPÉ EN EL MUNDIAL.



IRAK Y EL BLOOPER DEL AÑO.



IGUALA A KLOSE, A DOS DE MESSI. ‼️ pic.twitter.com/SfKtKXU7rs https://t.co/2TL2J8U65O — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 23, 2026

Sobre el cierre, Michael Olise asistió a Dembélé para el 3 a 0 en el minuto 66. Fue el primer gol del extremo en una Copa del Mundo, la confirmación del dominio absoluto del subcampeón.

Más allá del resultado, el equipo de Didier Deschamps mostró altibajos. En la primera mitad apenas remató una vez al arco, su registro más bajo en una Copa del Mundo desde 1966, aunque la jerarquía terminó marcando la diferencia.

Con la clasificación en el bolsillo, Francia definirá la primera posición del Grupo I ante Noruega este viernes en Boston, en un duelo de alto voltaje entre Mbappé y Erling Haaland. Los nórdicos también ganaron, por 3 a 2 a Senegal, y comparten la cima de la zona.