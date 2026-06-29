Enriquecimiento ilícito: prohíben salir del país a Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici
La medida judicial se da en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. También alcanza a otros cuatro involucrados.
Este lunes por la mañana se confirmó que la Justicia decidió la prohibición para salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici.
La medida judicial se da en el marco de la investigación que se lleva adelante por enriquecimiento ilícito. Y se conoce pocos días después de que el fiscal solicitara la detención de Insaurralde, lo que está sujeto a la decisión del juez Luis Armella.
La resolución también alcanza a otros cuatro involucrados: Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, hijos del exintendente de Lomas de Zamora; Gastón Barrachina ( sobrino de Insaurralde), y Víctor Mario Donadío (excuñado del exintendente).
La Justicia además les impuso la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros del domicilio denunciado, sin autorización judicial previa. También deberán comunicar al tribunal, con suficiente antelación, cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de ese domicilio durante más de 24 horas.
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