El impactante hallazgo en el departamento de Jésica Cirio: qué encontró la Justicia

El departamento de la conductora fue uno de los lugares señalados por la Justicia, en el marco de la investigación a su expareja, Martín Insaurralde.

La modelo y conductora se encuentra bajo la lupa de la Justicia.

Una semana atrás se difundieron videos de fajos de dólares en estanterías y cajones de la casa de Jesica Cirio , por lo que el juez Luis Armella, quien investiga a su expareja Martín Insaurralde, ordenó una serie de allanamientos en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los procedimientos se realizaron el pasado domingo por personal de Gendarmería Nacional , en un departamento del barrio porteño de Palermo , ubicado en Ortega y Gasset, y avenida del Libertador, que sería propiedad de Cirio. También requisaron el domicilio de Banfield , partido de Lomas de Zamora, donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo , la última pareja de la modelo.

Los videos que se conocieron este fin de semana fueron publicados por La Nación y corresponderían al año 2023 . En el departamento de la modelo y condcutora en Palermo, personal de Gendarmería Nacional encontró armas a nombre de Nicolás Trombino, pareja actual de Cirio, y 19 mil dólares , según reveló La Nación y Clarín.

En las últimas horas se conoció que otro de los hallazgos en la torre de Ortega y Gasset fueron dos bolsas: una que contenía tusi (cocaína rosa) y otra con una sustancia amarronada, que pesaban 0,83 y 1,57 gramos, respectivamente.

departamento Jesica Cirio

Qué dijo la Justicia tras los hallazgos en el departamento de Jesica Cirio

Respecto de las armas, también se encontraron municiones. En detalle, se halló una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12 mm (Nro. de serie 173/174) y una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm (Nro. de serie PHE455).

También se hallaron cajas de municiones CBC, calibre 9 mm y 12 mm; y los cargadores de la Glock.

Desde La Nación revelaron que allegados a la pareja afirmaron que el arma pertenece al empresario Nicolás Trombino. Tiene papeles al día, con licencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Al mismo tiempo, personas cercanas a Cirio explicaron que la droga era para consumo personal y que pertenecería a la pareja de Cirio.

jesica cirio nicolas trombino

Debido a que estos hallazgos son ajenos a la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella y al fiscal Sergio Mola,decidieron declararse incompetentes y enviar el asunto a la justicia federal de la Capital Federal.

Este hallazgo constituye una derivación de la causa iniciada por el viaje de Martín Insaurralde a Europa en 2023, cuando era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, ya que el exfuncionario estuvo casado con Cirio -entre 2014 y 2022- y ahora es investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La causa contra Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación, ahora a cargo de Armella, tiene en marcha un peritaje integral sobre los bienes de Insaurralde que finalizaría a mediados del mes próximo, indicaron fuentes de Tribunales. El fiscal Mola ya hizo un pedido de indagatoria para el exjefe de Gabinete provincial que aún no se concretó.

La causa investiga desde octubre de 2023 si el exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora incrementó su patrimonio de manera ilícita.

Todo comenzó cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en un yate. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.