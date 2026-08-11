El listado de los terremotos más trágicos en Argentina: uno de ellos registró 10 mil muertos

El ranking surge de información oficial publicada por el Instituto Nacional de Prevención Sismica. Enterate cuál es el más trágico.

A lo largo de más de tres siglos, distintos terremotos provocaron muertes, destrucción y daños severos en varias provincias argentinas. Según el registro histórico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), algunos de los episodios más devastadores ocurrieron en Cuyo y el noroeste del país.

Para elaborar este ranking se prioriza la cantidad de víctimas fatales informada por el organismo y, cuando ese dato no está consignado, la magnitud de la destrucción y la intensidad registrada . Por eso, no se trata de un listado oficial del INPRES, sino de una clasificación realizada a partir de su registro histórico. La escala utilizada no es la convencional Richter, sino la de Mercalli, que evalúa los daños causados en vez de la intensidad.

El 13 de septiembre de 1692, un terremoto de intensidad IX Mercalli destruyó el pueblo de Esteco y provocó derrumbes y agrietamientos en construcciones del valle de Lerma. El INPRES informó 11 personas fallecidas y señaló que las réplicas continuaron durante varios días.

9. Terremoto de La Rioja de 1899: 11 víctimas

El 12 de abril de 1899, un fuerte movimiento dejó en ruinas a la localidad de Jagüe y provocó graves daños en Vinchina. El sismo, de intensidad VIII Mercalli, también fue percibido en Catamarca, San Juan, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. Murieron 11 personas y hubo varios heridos.

8. Terremoto de Salta de 1930: 31 muertos

El 24 de diciembre de 1930, La Poma sufrió uno de los terremotos más trágicos registrados en el noroeste. Hubo derrumbes y viviendas agrietadas, mientras que el sismo, de intensidad VIII Mercalli, dejó 31 muertos y 70 heridos. Fue sentido en buena parte del noroeste argentino.

7. Terremoto de Mendoza de 1929: 30 muertos

El 30 de mayo de 1929, un terremoto destruyó construcciones de Colonia Las Malvinas y Villa Atuel, en el departamento San Rafael. El movimiento provocó 30 muertes y numerosos heridos y llegó a sentirse hasta San Juan, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Su intensidad alcanzó VIII grados Mercalli.

6. Terremoto de San Juan de 1894: destrucción y víctimas

El 27 de octubre de 1894 ocurrió el terremoto de mayor magnitud de la historia argentina, según el INPRES. Afectó principalmente el noroeste de San Juan y provocó daños y víctimas en San Juan y La Rioja. También hubo daños menores en Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza. La intensidad máxima fue de IX Mercalli.

5. Terremoto de Salta de 1948: intensidad IX

El 25 de agosto de 1948, el departamento Anta sufrió importantes daños. En localidades como Palomitas, La Trampa, Santa Rita y Las Pavas se derrumbaron algunas viviendas y aparecieron grietas en el suelo. El movimiento fue sentido en todo el norte argentino y alcanzó intensidad IX Mercalli.

4. Terremoto de Caucete de 1977: 65 muertos

El 23 de noviembre de 1977, Caucete fue devastado por un terremoto cuya fase destructiva duró más de un minuto. Murieron 65 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas. Más de la mitad de las construcciones de adobe quedaron destruidas en distintos sectores y la intensidad máxima alcanzó IX Mercalli.

3. Terremoto de Mendoza de 1920: 250 muertos

El 17 de diciembre de 1920, Costa de Araujo y localidades cercanas quedaron prácticamente destruidas en un radio de 50 kilómetros. El INPRES estima 250 muertos y numerosos heridos. Además, se produjeron grietas en el terreno y sectores donde surgió agua y se formaron ciénagas. La intensidad fue VIII Mercalli.

2. Terremoto de Mendoza de 1861: 6.000 muertos

El 20 de marzo de 1861 ocurrió el terremoto porcentualmente más destructivo de toda la historia argentina. La ciudad de Mendoza y departamentos vecinos fueron destruidos. El saldo fue de 6.000 muertos sobre una población de 18.000 habitantes, con una intensidad de IX Mercalli.

1. Terremoto de San Juan de 1944: 10.000 muertos

El terremoto más grave de este ranking ocurrió el 15 de enero de 1944. El movimiento destruyó la provincia de San Juan y departamentos vecinos y dejó alrededor de 10.000 muertos sobre una población estimada en 90.000 habitantes. También provocó daños en el norte de Mendoza y alcanzó una intensidad máxima de IX Mercalli.