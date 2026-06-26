Enriquecimiento ilícito: piden la detención de Martín Insaurralde, el ex jefe de gabinete de Kicillof

El fiscal Sergio Mola impulsó esta medida en el expediente al que se incorporaron los videos de Jésica Cirio mostrando fajos de dólares en el vestidor de la casa que compartían.

El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde , exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof , en una causa en la que es investigado por enriquecimiento ilícito . El juez federal de Lomas de Zamora deberá resolver si hace lugar a este planteo.

La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella , que será quien decida si la concede. Es poco probable que lo haga, dijeron a La Nación fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.

En el marco de esta causa, la Justicia allanó dos domicilios de su exmujer Jessica Cirio y de Elías Piccirillo , en el marco de las medidas de prueba que se ordenaron tras la aparición de videos donde se ve a la modelo tomando registro de fajos de dólares en cajones, bolsas y valijas en el interior del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en un country de San Vicente .

Esto podría complicar la situación de Insaurralde, ya que sería dinero sin declarar que no estaba bajo el radar de la justicia. En caso que los videos prosperen como nuevas pruebas, Insaurralde deberá explicar su origen y por qué estaba guardado el vestidor de su domicilio.

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Para pedir la detención, el fiscal Mola afirmó que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos.

Mola, en paralelo, pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.

Según el mismo expediente, a Insaurralde también se lo investiga por lavado de dinero, luego de que en 2023 se difundieran fotos en el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido” con Sofía Clerici.

Además, solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.

Fincas San Vicente Country Insaurralde

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

El testimonio del contador

Por otro lado, el contador de la empresa propietaria de la casa de Martín Insaurralde en San Vicente, Walter de la Fuente, admitió que firmaba los estados contables de la empresa creada por Insaurralde junto a un familiar, pero que realizaba esa tarea en bares y que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas de la empresa sin que él interviniera en esa gestión.

El contador, según publica TN, confirmó que nunca realizó una auditoría efectiva ni verificó si los estados contables se correspondían con los movimientos reales de la firma.

El testimonio del contador se suma a las evidencias que los fiscales analizan en torno a la titularidad y administración de bienes vinculados a Insaurralde. La investigación busca determinar si existieron maniobras para ocultar o disimular el origen de fondos a través de estructuras societarias y familiares.

Todavía falta definir si el juez hará ha lugar al pedido de Mola.