Jesica Cirio y los dólares del video: un informe oficial confirmó cuáles son los ingresos que declaró

La documentación incorporada a la causa, y analiza movimientos patrimoniales entre 2014 y 2023. Los detalles sobre sus ingresos declarados.

La investigación sobre Jesica Cirio incorporó un informe patrimonial que analiza sus ingresos declarados.

En el marco de la investigación que se lleva a cabo por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Jesica Cirio y su expareja, Martín Insaurralde, se conoció un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos ( PROCELAC ) sobre los ingresos de la modelo.

Todo esto se da luego de que se conociera un video que habría grabado Cirio donde se ven fajos con dólares en el interior de un vestidor. Las imágenes provocaron gran polémica y pruebas que se van sumando a la investigación judicial.

El informe de Procelac concluyó que los ingresos registrados por Jesica Cirio durante los últimos años no guardan relación con los aproximadamente 10 millones de dólares que aparecen en los videos incorporados a la causa.

El documento analiza ingresos declarados, operaciones cambiarias y movimientos económicos registrados entre 2014 y 2023. El objetivo es determinar si existe una explicación patrimonial compatible con el dinero que aparece en las imágenes difundidas en las últimas semanas.

Los videos de Jesica Cirio exhibiendo importantes sumas de dólares

Por el momento, la Justicia continúa impulsando nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de teléfonos celulares, inspecciones en la vivienda donde se filmaron los videos y peritajes destinados a establecer la autenticidad de los registros audiovisuales.

Qué concluyó el informe de la PROCELAC sobre los ingresos de Jesica Cirio

El informe incorporado al expediente analiza la situación patrimonial de la modelo durante varios años. Según la documentación, la conductora registró ingresos provenientes del exterior por aproximadamente 693.000 dólares entre 2016 y 2023.

Gran parte de esos fondos corresponden a facturación emitida hacia la empresa Fitness Zumba LLC, firma de la cual Cirio era representante en Argentina.

Jesica Cirio drogas

El trabajo también incorpora la información correspondiente a ventas y compras facturadas entre 2014 y 2023, con un volumen total superior a los 214 millones de pesos. Además, el relevamiento detalla facturación al exterior por 65.000 dólares durante 2020 y por 4.000 dólares en 2021.

Otro de los aspectos examinados corresponde a las operaciones cambiarias. Cirio realizó ventas de moneda extranjera por aproximadamente 875.000 dólares, mientras que las compras de divisas efectuadas entre 2019 y 2023 alcanzaron alrededor de 1.066.000 dólares.

De acuerdo con el análisis oficial, esas cifras aparecen muy por debajo del dinero que la Justicia intenta identificar en los videos incorporados a la causa.

Qué busca determinar la investigación judicial

Uno de los principales interrogantes del expediente consiste en establecer quién sería el propietario del dinero que aparece almacenado en el vestidor de una vivienda ubicada en San Vicente, inmueble que compartían Martín Insaurralde y Jesica Cirio. La Justicia intenta determinar si esos fondos pertenecían a la conductora, al exintendente de Lomas de Zamora o a un tercero.

Como parte de esa investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una inspección ocular del inmueble donde presuntamente fueron grabadas las imágenes. También ordenó el peritaje de los teléfonos celulares de ambos imputados con el objetivo de recuperar los archivos originales y obtener los metadatos asociados a los videos.

Ese análisis permitirá establecer aspectos relevantes como la fecha de creación de los registros, el dispositivo utilizado para grabarlos y otras características técnicas que pueden aportar información sobre su origen.

Las medidas judiciales y la estrategia de la defensa

Con la incorporación del informe patrimonial, la causa avanzó con nuevas decisiones judiciales. Entre ellas figura la prohibición de salida del país para Martín Insaurralde, Jesica Cirio y otras personas vinculadas al expediente.

allanamiento jesica cirio La Justicia busca determinar si el dinero que aparece en los videos vinculados a Jesica Cirio guarda relación con los ingresos registrados oficialmente.

La investigación, que comenzó tras la difusión del viaje de Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clerici, volvió a tomar impulso con la aparición de los videos donde se observan grandes cantidades de dólares dentro de la vivienda de San Vicente.

Frente a las versiones sobre una posible detención, la defensa de Cirio presentó un escrito ante el juzgado federal de Lomas de Zamora para rechazar esa posibilidad.

Sus abogados sostuvieron que la conductora siempre permaneció a disposición de la Justicia, informó sus viajes al exterior, compareció ante cada citación y mantiene domicilio constituido. También afirmaron que no existe riesgo de fuga ni posibilidades de entorpecer la investigación.

En relación con los videos, la defensa planteó que todavía resta determinar mediante pericias si las imágenes fueron editadas, cuándo fueron registradas y cuál es exactamente el lugar donde fueron filmadas.