Declaró el papá de Loan Peña: apuntó contra su hermana Laudelina y habló de un "accidente"

Cara a cara con los acusados, en pleno juicio por la desaparición del pequeño, volvió a reclamar para que “cuenten la verdad”.

Peña fue el primer testigo de la jornada y comenzó su declaración minutos antes de las 10 de la mañana.

Este martes por la mañana, en una nueva audiencia que se lleva a cabo en el juicio por la desaparición de Loan Peñ a en Corrientes, tuvo lugar uno de los testimonios más esperados: el de su papá José.

José Peña fue el primer testigo de la jornada ante el Tribunal Oral Federal en el marco del juicio oral por la desaparición del niño de cinco años, ocurrida el 13 de junio de 2024, y comenzó su declaración minutos antes de las 10 de la mañana.

Cara a cara con los acusados, el hombre volvió a reclamar que quienes sepan lo que pasó, “cuenten la verdad”.

En su declaración en la tercera semana del juicio por la desaparición de su hijo de 5 años, José apuntó contra su hermana Laudelina. “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”.

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"Nunca se iba con gente desconocida, siempre estaba con nosotros"

Esta declaración cobra relevancia, ya que la hipótesis del accidente fue una de las líneas que aparecieron durante la investigación del caso.

Asimismo, habló del profundo dolor que atraviesa desde la desaparición de su hijo. “Loan es mi vida, mi amor, es todo. Quiero saber la verdad sobre él. Era mi amor, toda mi vida. Nunca se iba con gente desconocida, siempre estaba con nosotros. Era alegre, contento, bailaba, cantaba y tocaba su acordeón”, dijo según informó TN.

"No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación", destacó. Durante su testimonio, José reconstruyó cómo se desarrolló aquella jornada. Contó que fue el propio Loan quien le pidió acompañarlo al campo para visitar a su abuela, Catalina Peña, donde se realizó el almuerzo en el que participaron varios de los hoy imputados.

"Cuando llegué, me encontré con mí mamá y me dice que había un almuerzo. 'Tu hermana está cocinando'", sostuvo.

Laudelina Peña juicio

En el lugar se encontraban inicialmente su hermana Laudelina Peña y, posteriormente, fueron llegando Camila y Macarena, hijas de Laudelina. Más tarde arribaron Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Peña afirmó que a varios de ellos los conoció ese mismo día y que no mantenía una relación cercana con ellos, ni tampoco su madre.

Respecto al momento en que todos se retiran al terminar el almuerzo a buscar naranjas, momento de la desaparición de Loan, aseguró que nadie le avisó a él que harían eso. "Pregunté qué pasó con Loan, que no volvió con ellos. Nadie me avisó que se iban a ir a buscar naranjas", declaró.