Mundial 2026: detuvieron a cuatro argentinos por intentar colarse en un partido y recibieron una dura sanción

tIntentaron ingresar de manera ilegal a un partido de la Selección Argentina. Además de la sanción en Estados Unidos, suman otras medidas en Argentina.

Son miles los hinchas que viajaron a Estados Unidos para seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026 . Aún así, no todos cuentan con entradas debido a su elevado precio, por lo que alguno - en medio de la desesperación y fanatismo sin límites - decidieron ingresar de forma ilegal. Este fue el caso de cuatro argentinos , quienes fueron detenidos en el partido ante Austria.

El grupo de amigos no querían perderse el partido de la selección y decidieron entrar al estadio, sin importar cómo. Fue así que decidieron eludir los controles de seguridad y vulneraron los perímetros de acceso. Al ser descubiertos, las autoridades estadounidenses tomaron duras sanciones contra los hinchas argentinos.

A través de la resolución 589/2026 , el Ministerio de Seguridad detalló que el Departamento de Policía de Dallas informó la detención de los argentinos por eludir controles de seguridad , lo que derivó en diversos incidentes. El texto oficial sostiene que estas conductas "resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en eventos deportivos".

Según trascendió en la resolución publicada en el Boletín Oficial, los argentinos fueron identificados como Leandro Ayala, Juan Ignacio Campoamor, Gerardo Nielsen y Federico Llach.

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De acuerdo con la información oficial, algunos intentaron saltar vallados perimetrales o ingresar por accesos destinados al personal, mientras que otro procuró ingresar aprovechando el paso de un espectador con boleto válido.

La dura sanción que recibirán los argentinos detenidos en el estado de Dallas

Como consecuencia del incidente, las autoridades estadounidenses les sacaron la visa a los cuatro argentinos, iniciaron actuaciones judiciales y el Gobierno argentino les aplicó una severa sanción que regirá en el país.

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó por su parte, la restricción de ingreso a cualquier evento deportivo en Argentina por el plazo de dos años. Frente a esta medida, ya están integrando al listado prohibido del programa Tribuna Segura.

En paralelo, todos deberán responder ante la Justicia estadounidense por las infracciones cometidas . En algunos casos, las acusaciones contemplan cargos vinculados al ingreso ilegal a propiedades o eventos deportivos, lo que podría derivar en multas, sanciones económicas e incluso otras consecuencias migratorias, según determine la legislación del estado de Texas.

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El trabajo para identificar a los hinchas que intentaron colarse

El operativo que desbarató las intenciones de los hinchas argentinos demostró la rigurosidad de los controles de accesos en el Mundial 2026. Los movimientos sospechosos fueron detectados, inicialmente, a través de las cámaras del estadio, cuando los involucrados sobrepasaron los primeros anillos de seguridad sin los tickets.

El seguimiento en tiempo real se coordinó desde el Centro Internacional de Cooperación Policial, ubicado en Leesburg, Virginia, sede central del FBI. En este comando unificado trabajaron de forma conjunta efectivos de la Policía de Dallas, agentes federales de los Estados Unidos y la comitiva de seguridad enviada por el Gobierno argentino.

Mediante el cruce de imágenes con los bancos de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), se logró identificar rápidamente a los implicados, quienes ahora afrontan un inminente proceso de deportación.

Las autoridades recordaron que los controles de seguridad son estrictos y advirtieron que cualquier intento de ingresar sin autorización puede derivar en detenciones, procesos judiciales y sanciones tanto en el país anfitrión como en Argentina.