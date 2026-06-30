Mundial 2026: cómo formaría la Selección Argentina ante Cabo Verde y qué dudas mantiene Lionel Scaloni

El DT mantiene incógnitas en defensa, ataque y lateral izquierdo de cara a los 16avos del Mundial 2026. Cuti Romero, Lautaro y Julián, en la mira.

La Selección Argentina ya dejó atrás la fase de grupos del Mundial 2026 y puso el foco en su primer cruce de eliminación directa: el viernes 3 de julio enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tras cerrar el Grupo J con puntaje perfecto, Lionel Scaloni retomó los entrenamientos con la intención de volver al equipo de gala. Pero el cuerpo técnico maneja tres incógnitas antes de confirmar la formación titular.

La principal pasa por la zaga central. Cuti Romero salió con un golpe en la rodilla derecha ante Austria —la misma zona que ya lo había aquejado en la previa— y fue preservado frente a Jordania.

Cuti Romero La imagen que ilusiona a la Selección Argentina: cómo se recupera el Cuti Romero de su lesión de la rodilla.

Desde la concentración transmiten tranquilidad: la evolución sería positiva y no se trataría de una lesión de gravedad. Su presencia, de todos modos, se definiría según cómo responda en las prácticas de la semana.

"En principio es menos grave de lo que todos pensamos", afirmó Scaloni sobre el defensor del Tottenham. Si no llega en óptimas condiciones, Nicolás Otamendi ocuparía su lugar junto a Lisandro Martínez.

El elenco de Scaloni ya tenía definido a su rival de 16avos desde el cierre del Grupo H, cuando Cabo Verde se metió como una de las grandes sorpresas del torneo.

La pelea por el 9 y las dudas por los laterales

La segunda duda está en el ataque. Con Lionel Messi otra vez en el once, Scaloni debe elegir al centrodelantero que lo acompañe.

La idea original era que Julián Álvarez fuese titular en la eliminatoria. Pero el cordobés llegó a Estados Unidos con una molestia en el tobillo y todavía busca su mejor versión.

Enfrente aparece Lautaro Martínez, que le marcó a Jordania su primer gol en un Mundial —de penal— y ganó terreno en la consideración del DT. Hoy correría con ventaja.

La tercera incógnita es el lateral izquierdo. Facundo Medina rindió bien en los primeros partidos, aunque no es su posición natural, mientras Nicolás Tagliafico se reponía de un desgarro.

El defensor del Olympique de Lyon ya dejó atrás esa lesión y volvió a sumar minutos. Todo indica que recuperaría su lugar habitual en el esquema.

tagliafico lesión

De confirmarse el equipo de gala, la base sería conocida: Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina y la dupla central atrás; De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister en el medio, con Messi como motor ofensivo.

Sobre el rival, Scaloni avisó que Cabo Verde "nos van a poner las cosas difíciles" y lo describió como un equipo veloz y de jerarquía.

Más allá del trámite que muchos imaginan, el camino hasta la final recién empieza para la Albiceleste, que defiende la corona lograda en Qatar 2022.

Los caboverdianos firmaron una fase de grupos para el recuerdo: empataron con España, igualaron ante el Uruguay de Bielsa y sellaron la clasificación frente a Arabia Saudita. Avanzaron como escoltas del Grupo H en su primera cita mundialista.

La gran revelación del Mundial 2026 llega invicta y envalentonada tras un debut histórico. Argentina, favorita por jerarquía, sabe que en el mata-mata el margen de error se reduce al mínimo.