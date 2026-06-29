El motivo por el que detuvieron a dos youtubers argentinos durante un partido del Mundial 2026

Ambos enfrentan delitos graves tras ser arrestados en plena disputa del partido. Quiénes son los creadores de contenido con miles de seguidores.

En las últimas horas se conoció que dos youtubers argentinos fueron detenidos en medio de un partido del Mundial 2026. Ambos enfrentan delitos graves y se encuentran en proceso de recuperar su libertad bajo fianza

Se trata de Beni Mármol y Pato Perrota , quienes fueron arrestados por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade een las inmediaciones del Hard Rock Stadium en Miami.

Ocurrió este sábado por la noche, previo al partido de Argentina. Según trascendió, ambos intentaron ingresar al enfrentamiento entre Portugal y Colombia con credenciales de un partido anterior.

De acuerdo al informe oficial, lograron atravesar tres controles de seguridad de forma irregular, algo de lo que presumieron en sus redes sociales.

En el mismo informe de arresto, indicaron que Mármol aseguró que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo. Por su parte, Perrotta explicó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque reconoció que las acreditaciones que tenía correspondían a una actividad previa.

Los jóvenes tienen 20 y 26 años, son oriundos de Buenos Aires, acumulan cientos de miles de seguidores en YouTube y suelen generar contenido en conjunto para distintas plataformas. Por el momento, se encuentran alojados en el centro correccional Turner Guilford Knight, mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.

Se conoció la situación de Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami.mp4

Qué medida tomaron las autoridades con los dos youtubers

Este domingo por la tarde, durante su transmisión en vivo en Twich, el streamer Momo leyó un comunicado que envió el manager de ambos, Walter Costabel, quien se encuentra acompañándolos en Estados Unidos. De esta forma, se conocieron algunos detalles de la situación judicial que atraviesan los creadores del contenido.

Ambos fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito considerado grave por la legislación local. Un juez de Miami-Dade encontró causa probable para avanzar con el caso y fijó una fianza de 2500 dólares para cada uno.

"Estoy con Mármol y Pato desde ayer. Ya pagamos la fianza, los liberan en unas horas. Todavía la causa no está del todo clara. Recién el juez fijó fianza y nada más. Todo lo que se dice son rumores al respecto", leyó Momo frente a sus seguidores.

youtubers

Según explicó, ambos están siendo asesorados legalmente y no se encuentran solos mientras avanza el proceso judicial. "Están siendo asesorados, no están a la deriva. Todavía no estamos en defensa. Están procesando la liberación de los chicos bajo fianza, que ya se pagó", continuó.

"Pudimos hablar con ellos y están bien. Los cargos todavía no fueron imputados en detalle. De todos modos, no los deportan, solamente no tienen que estar cerca de los estadios donde se juegan los partidos del Mundial. El delito imputado es interferencia en eventos deportivos", concluyó.

"Me imagino que, obviamente, el hecho de que hayan pagado la fianza no les va a permitir volverse. Se van a tener que quedar allá hasta que se resuelva", comentó el streamer sobre la situación de Beni y Pato.

Quiénes son Beni y Pato, creadores de contenido con miles de seguidores

Ambos youtubers realizan videos de los más populares en Youtube, aunque cuenta con mayor presencia en redes sociales. Entre los dos, suman cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos. Al dueto se sumó Bisicleta, un joven uruguayo.

Los tres construyeron su audiencia a partir de un formato de contenido basado en retos físicos, vlogs de convivencia y desafíos de todo tipo: comer en tenedores libres hasta superar el precio pautado, pasar 24 horas diciendo que sí a todo, vivir en la calle por un día o comprar los productos más caros de cada comercio que visitan.

youtubers argentinos detenidos (1)

Perrotta acumula 520.000 suscriptores en YouTube, Mármol llega a los 270.000 y Bisicleta a los 166.000, aunque todos sus videos superan el millón de visualizaciones.