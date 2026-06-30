Locura por la Selección Argentina: vendieron el auto de su mamá para viajar y lo confesaron en vivo

Dos hermanos viajaron a Estados Unidos para seguir a la selección en el Mundial, y en medios de los festejos revelaron cómo hicieron para cumplir su sueño.

Antes de finalizar la entrevista, ambos aprovecharon la repercusión para enviarle un mensaje a su madre.

La fiebre mundialista atravesó al país y miles de argentinos viajaron a Estados Unidos para seguir a la Selección Argentina . Entre cientos de historias que surgen de cómo lograron cumplir el sueño de viajar para presenciar el Mundial 2026, dos hermanos revelaron la insólita venta que realizaron para poder llegar.

Durante una entrevista realizada tras el triunfo de la selección en medio de los efusivos festejos, un periodista decidió preguntar qué locura habían hecho para ir a alentar a la selección. La confesión de ambos sorprendió a todos: vendieron el auto de su mamá para poder cumplir el sueño.

"Mi madre me dijo que me apoyaba en todo y bueno, ahora después de la victoria creo que es buen momento para que se entere que el auto que está manejando ya no es de ella ", contó uno de ellos en diálogo con TN ante la sorpresa de todos.

argentinos vendieron auto mundial

La confesión no terminó ahí, sino que además explicó que la venta ya estaba concretada. "El 08 ya está firmado, lo vendimos justamente con mi hermano para venir acá", aseguró. No bastaba con la venta, sino que la confesión fue aún mayor: "mi mamá se está enterando ahora", dijo.

"Mamá te amamos, perdón!"

Antes de finalizar la entrevista, ambos aprovecharon la repercusión para enviarle un mensaje de disculpas."Mamá, te amamos, perdón!", expresaron frente a la cámara. "Te vamos a comprar otro, te lo prometemos", agregaron.

El video no tardó en multiplicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre la sorpresa, bromas y críticas por la decisión que tomaron.

dos hermanos argentinos decidieron vender el auto de su mamá para cumplir el sueño y viajar a ver a la Selección

"Dice su mamá que se queden a vivir ahí, que cambió la cerradura de las puertas"; "Están medios grandes los chicos, pobre la mamá jaja"; "Cría cuervos y te sacarán los ojos"; "Todo tiene un límite", fueron algunos de los comentarios que recibieron los argentinos ante la viralización.

Increíble: se fue en un Toyota Yaris GR desde Neuquén hasta Texas para ver a la Scaloneta

Un fanático argentino que no conoce de imposibles. El protagonista de esta historia es Marcos Damián Viesti, quien decidió comprarse uno de los deportivos más picantes que se venden en el país, un Toyota Yaris GR, y salir hacia los Estados Unidos para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Marcos partió el 4 de mayo desde Neuquén a bordo de su flamante Yaris negro y desde entonces documenta toda su travesía en Youtube. En uno de sus últimos videos está en el estadio para ver a la Scaloneta en el partido frente a Argelia.

Toyota Yaris GR en el Mundial Se fue al Mundial manejando desde Neuquén un Toyota Yaris GR. Foto: captura YouTube Marcos Damián Viesti.

De repente, Marcos y su Yaris GR se convirtieron en youtubers distintos: él va documentando toda la travesía junto a su compañero de viaje en su canal (@Mdvc1982), pero con un estilo muy particular. Hay videos en silencio, otros muy cortos con los que registró el paso por algún lugar típico o pintoresco, pero sin el estilo de los creadores de contenido. El viaje se trata de ruta, Yaris y fútbol.

El viaje de Viesti le dio al Toyota Yaris GR un uso inesperado. En vez de limitarse a rutas cortas, encuentros de autos o caminos de montaña, el deportivo terminó siendo la herramienta elegida para una travesía continental.