Encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa: la escalofriante confirmación de la autopsia

La joven de 32 años era buscada intensamente desde hace varios días. Los investigadores buscan reconstruir cómo fueron las últimas horas de Daiana.

El cuerpo de la mujer fue hallado dentro de una bolsa en un basural. Foto: El Litoral.

La comunidad de Santa Fe vive horas de conmoción tras confirmarse el escalofriante hallazgo del cuerpo de una joven de 32 años, que era intensamente buscada. El horror del femicidio y un hombre detenido como principal sospechoso.

En la capital santafesina, el cuerpo de Daiana Mercedes Arber fue encontrado dentro de una bolsa en un basural después de permanecer desaparecida durante dos días.

Por el crimen ya existe un hombre detenido y la investigación continúa para determinar si participaron otras personas.

Los escalofriantes detalles del hallazgo del cuerpo de Daiana Arber en un basural

La búsqueda de Daiana Mercedes Arber comenzó luego de que su familia perdiera contacto con ella el viernes 26 de junio. Al día siguiente formalizó la denuncia por averiguación de paradero en la Subcomisaría Segunda de la ciudad de Santa Fe, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaba las primeras diligencias para reconstruir sus movimientos.

Durante las horas siguientes aparecieron distintos testimonios que orientaron el trabajo de los investigadores hacia diferentes sectores de la ciudad. Uno de ellos hacía referencia a un presunto crimen ocurrido en la zona de las calles Padre Catena y Justicia.

Daiana Mercedes Arber

Más tarde surgió otra versión que ubicaba un posible cuerpo en un basural cercano, lo que motivó un importante operativo con la participación de Buzos Tácticos, brigadas especializadas y perros de búsqueda. Aquellos rastrillajes no dieron resultado.

El domingo 28 de junio por la tarde, la investigación tuvo un quiebre. Un hombre que revisaba los residuos encontró una bolsa de gran tamaño en la esquina de Liberación y Estrada, y dio aviso a las autoridades. Cuando los peritos inspeccionaron el lugar descubrieron el cuerpo de una mujer.

Las primeras pericias permitieron establecer que el cuerpo coincidía con la descripción aportada por la familia de Daiana. Los tatuajes y piercings facilitaron la identificación, que luego fue confirmada oficialmente.

santa fe La Justicia de Santa Fe investiga el caso como un femicidio y busca determinar si, además del detenido, participaron otras personas en el crimen. (Foto: El Tiempo de Morteros)

Medios locales indicaron que ahora la causa quedó inmediatamente caratulada como femicidio, y la policía logró detener a un hombre que permanece alojado en la comisaría mientras la Justicia intenta determinar cuál fue su participación en el crimen.

Qué determinó la autopsia

La confirmación de identidad se pudo establecer por un trabajo conjunto realizado por peritos criminalísticos del área Científica de la PDI y médicos forenses de la morgue judicial.

La necropsia practicada estableció que la muerte fue consecuencia de heridas provocadas por un arma de fuego, dato que llevó a los investigadores a considerar el caso como un femicidio.

La Fiscalía busca reconstruir cómo fueron las últimas horas de Daiana

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Gerard, integrante de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual.

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Los investigadores trabajan ahora sobre distintos elementos para reconstruir los movimientos de Daiana durante las horas previas a su desaparición e identificar a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con ella.

Además del detenido, la Fiscalía no descarta que otras personas hayan intervenido en el crimen o colaborado en el traslado y abandono del cuerpo.