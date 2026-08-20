Aeroparque cerrará 55 horas: habrá desvíos y vuelos cancelados

Se realizarán obras en Aeroparque, lo que demandará el cierre por 55 horas.

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas la próxima semana por tareas de mantenimiento preventivo de la pista. La medida obligará a trasladar entre el 50% y el 60% de los vuelos domésticos e internacionales al aeropuerto de Ezeiza , mientras que el resto de los servicios serán cancelados por las aerolíneas.

Las operaciones en Aeroparque se suspenderán desde las 9 del martes 25 de agosto hasta las 16 del jueves 27. El esquema fue acordado entre las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con el objetivo de reducir el impacto sobre la actividad.

Durante esas 55 horas, Ezeiza absorberá buena parte de las operaciones que habitualmente se realizan en Aeroparque. Se estima que la actividad en esa terminal aumentará un 80%, con unos 940 movimientos , frente a los 530 habituales para un período similar.

El resto de los vuelos fueron cancelados por las aerolíneas, que definieron sus cronogramas con anticipación en función de la duración de las obras y de la cantidad de pasajeros involucrados.

Qué obras se realizarán en Aeroparque

Los trabajos estarán concentrados principalmente en tareas de bacheo y balizamiento de la pista, en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda en la terminal metropolitana, que actualmente registra picos de hasta 440 vuelos diarios.

La intervención forma parte de un plan integral de modernización de Aeropuertos Argentina, que contempla una inversión de USD 85 millones. El objetivo es preparar la terminal para acompañar el crecimiento de las aerolíneas y afrontar la temporada alta, que comenzará en octubre.

El proyecto también incluye la ampliación de la Plataforma Norte, del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico, del hall de check-in y de las vialidades correspondientes a los arribos internacionales.

A su vez, se extenderán las zonas de preembarque nacional y se incorporará tecnología para reducir hasta un 26% el tiempo destinado al check-in y un 33% el correspondiente al PIR.

Nuevos servicios para los pasajeros

El plan contempla además la construcción de una nueva sala VIP, la incorporación de nuevos locales comerciales y la renovación de la oferta gastronómica.

Entre las nuevas propuestas se encuentra Bis Café, proyecto que estará a cargo del chef Gonzalo Aramburu, único argentino con dos estrellas Michelin. También se incorporará un nuevo restaurante de la cadena Outback Steakhouse.

El espacio “Amo Viajar” también será ampliado, con áreas reservadas y equipos de asistencia especializada destinados a personas con necesidades específicas, entre ellas adultos mayores y mujeres en período de lactancia.

Aeroparque cerró 2025 con récord de pasajeros

La intervención se realizará luego de un año de actividad récord para Aeroparque. Durante 2025, la terminal registró 17.812.311 pasajeros, de los cuales 5.265.159 correspondieron a vuelos internacionales y 12.547.152 a servicios de cabotaje.

En el primer trimestre de 2026, en tanto, pasaron por el aeropuerto 5.898.525 pasajeros, una cifra que mantuvo los niveles registrados durante el mismo período del año anterior.

Entre enero y marzo se contabilizó además un promedio de 409 vuelos diarios.

Ezeiza también tendrá obras en octubre

El cierre temporal de Aeroparque se producirá pocas semanas antes de otra intervención de gran magnitud en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, Ezeiza pondrá en marcha un plan de modernización con una inversión superior a los USD 100 millones. Durante ese período, la terminal funcionará con operaciones restringidas y las aerolíneas ya ajustaron sus cronogramas: algunos vuelos serán cancelados y otros modificarán sus horarios.

La discusión comenzó porque, a raíz de una protesta gremial en Ezeiza, hubo demora en el entrega de equipaje.

Las obras se realizarán en un momento de crecimiento del turismo internacional. En el sector señalan que durante el segundo trimestre se produjo un repunte en la llegada de viajeros del exterior, después de dos años de caída asociados al encarecimiento de la Argentina en dólares.

El perfil del turista internacional también mostró cambios. Según observan en el sector, la recuperación ya no está explicada principalmente por visitantes de países de la región atraídos por el tipo de cambio, sino por viajeros provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia, con mayor poder adquisitivo y menor sensibilidad a las variaciones cambiarias.