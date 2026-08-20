Javier Milei contra el aborto: "La pasión por asesinar niños en el vientre nos está costado caro"

El presidente relacionó la baja de la tasa de natalidad con el crecimiento económico y problemas en el sistema previsional.

En el cierre de la 23° edición del Council de las Américas, el presidente Javier Milei habló sobre la baja de la tasa de natalidad en Argentina y afirmó que el país “está pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, en una crítica abierta a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Aunque el mandatario habló sobre el rumbo económico de su gestión, indicó que en el crecimiento social "falta un montón" y consideró, que como no se alcanza una tasa de crecimiento de la población, esa situación afecta tanto la expansión de la economía como el sistema previsional.

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. H oy la Argentina no llega a una tasa de natalidad que permita la reposición", dijo.

"Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento. Y ni les cuento en términos de sistema previsional", sumó.

Durante su exposición, el jefe de Estado remarcó que la falta de una tasa de natalidad de reposición impacta de manera negativa en la capacidad de acumular capital y expandir la economía.

"¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina", evaluó respecto a la evolución del modelo de gestión.

No es la primera vez que Milei asegura que la natalidad en la Argentina bajó por el aborto legal. Aún así, los registros de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad comenzó a descender en 2014, varios años antes de la entrada en vigencia de la IVE.

Milei afirmó que "bajó 85% la inflación" y anunció que hará otro recital para celebrarlo

En otro pasaje de su discurso, el libertario realizó un breve repaso sobre la inflación que dejaron los exmandatarios y sostuvo que el equipo libertario recibió la inflación en "211,4% y está viajando al 31,5% es decir, bajamos 85% de la inflación".

Frente a este dato y una inflación del 0,8% registrada en julio, prometió que realizará un nuevo recital para celebrarlo.

Asimismo, apuntó contra los economistas y periodistas que hablan del "crecimiento a dos velocidades". Según marcó, "es un quilombo marca cañón el crecimiento cuando las economías empiezan a despegar". En esa línea, explicó el concepto de "Estado estacionario" que "es una situación donde no hay crecimiento y la economía se repite".

"Ese modelo de Estado estacionario no es deseable, ¿o acaso queremos quedar en un equilibrio estacionario como ahora? No me gusta ser un país de mitad de tabla, quiero que Argentina sea el país más grande el mundo", expresó el mandatario.

Respecto al crecimiento de la economía, indicó que Argentina hizo "todo mal" durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En otro tramo de su discurso, Milei consideró que a pesar del cierre de empresas, la economía crece "por un proceso que es natural".

"Este sistema permite la competencia y a partir de ahí se van reasignando los recursos. Si quieren empezar a proteger a los que ya castigados, castigan a los consumidores. Sin barreras, el proceso es armónico. Y así como apareen empresas, otras desaparecen, es natural. Se van reasignando los recursos porque van cambiando las condiciones de la economía”, marcó y afirmó que en ese proceso otras industrias se van a expandir.