El nene de 6 años habría sido asesinado por su mamá: "Era como otra persona y decía cosas"

La mamá del pequeño está detenida como la principal sospecha. El desgarrador relato del abuelo, que lo encontró sin vida.

La autopsia realizada a Izán Aguirre se realizó este jueves por la mañana en la morgue judicial de Santa Fe.

En las últimas horas se conoció un brutal crimen que conmocionó a todos. Un nene de 6 años murió en el interior de su casa y la principal sospecha es que habría sido asesinado por su madre. Ahora se conocieron impactantes detalles de la autopsia.

La autopsia realizada a Izán Aguirre se realizó este jueves por la mañana en la morgue judicial de Santa Fe y se conoció que el menor murió por asfixia.

Si bien este dato concuerda con la posibilidad de que el nene hubiera sido asesinado, no es concluyente, por lo que se deberá determinar ahora si se trató de asfixia por ahorcamiento o fue un ahogamiento accidental.

La madre del menor- de 22 años - sería la principal sospechosa por lo que se encuentra detenida. Desde Fiscalía revelaron que se encuentra bajo atención psicológica y psiquiátrica.

El resultado de la autopsia representa un avance central para la fiscal Daniela Montegrosso, que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda del barrio Reyes donde el niño fue encontrado muerto.

El abuelo del nene dio aviso a la policía: el dramático momento

El diario Aire de Santa Fe dio a conocer la dramática situación que se vivió, ya que el episodio fue advertido por Juan, el abuelo paterno del menor, quien al ingresar al domicilio encontró a la madre abrazada a su hijo.

"Era otra persona, yo la desperté y lo tenía abrazado a mi nietito y no era ella. Las cosas que decía, como que le hablaban, no estaba ni enterada de lo que hizo, nada", comentó el abuelo.

"No sabemos lo que pasó realmente, ni ella debe saber lo que pasó, jamás vimos maltrato”, agregó y destacó que su nieto "jamás fue maltratado, nunca sufrió violencia de parte de nadie".

"Pensábamos que estaba durmiendo normal como cualquier día. golpeamos y no atendían, empujé la puerta la abrí y me encontré con esa situación. Ella no entendía, no era ella", destacó.

Muerte por asfixia y un escalofriante hallazgo en el cuerpo del nene

Todo indica que se trataría de un crimen intrafamiliar. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible asfixia provocada por la madre aunque la Fiscalía evitó confirmar formalmente esa circunstancia hasta contar con el resultado de la autopsia.

"No podemos precisar formalmente la causa exacta del fallecimiento hasta contar con el informe final integrador de los médicos forenses”, señalaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un perturbador detalles se conoció en las últimas horas. En una primera revisión del cuerpo del menor, un médico encontró cabellos largos en una de sus manos. Mientras se espera la autopsia, los investigadores buscan determinar si se trató de una situación de resistencia o forcejeo.

Asimismo, desde Fiscalía no descartaron la posible participación de otra persona. "La investigación nos va a permitir dilucidar, en los próximos días, si existe alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona", explicó el fiscal regional Jorge Nessier.

Los investigadores empezaron a recorrer la zona en busca de testigos. También detectaron cámaras de seguridad públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos que se produjeron alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.