El fuerte olor que llevó a un macabro hallazgo: encontraron un cuerpo calcinado dentro de un pozo

La víctima todavía no fue identificada y la fiscalía busca determinar cómo murió y qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado.

El cuerpo calcinado fue hallado en una zona rural de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fue.

Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un pozo en una zona rural de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe . El hallazgo se produjo este sábado, luego de que una persona percibiera un fuerte olor mientras caminaba por las inmediaciones de un arroyo. La situación fue comunicada al 911 y los efectivos llegaron minutos después, donde desplegaron un amplio operativos.

El lugar está ubicado cerca de la ruta provincial S22 y Bordabehere , en inmediaciones del arroyo Saladillo . La víctima todavía no fue identificada y la fiscalía investiga las circunstancias de la muerte y qué pudo haber ocurrido previamente.

A partir del hallazgo se desplegó un operativo en la zona, con la participación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) , Bomberos y la Policía de Investigaciones (PDI) . La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y la realización de las primeras medidas.

Según informó Rosario3, el cuerpo estaba en un sector elevado próximo al Saladillo. El avanzado estado de calcinación impidió determinar hasta el momento quién era la víctima, por lo que serán fundamentales las pericias forenses y los estudios ordenados en el marco de la investigación.

La investigación

Una de las principales tareas de los investigadores será establecer cómo llegó el cuerpo hasta ese pozo y qué ocurrió antes del hallazgo. Para reconstruir la secuencia, se relevarán el terraplén, el pozo y los sectores cercanos, en busca de rastros o elementos que permitan determinar si la víctima fue trasladada hasta ese lugar o si murió allí.

Hasta el momento, no se conocen testigos directos del hecho ni fueron informadas pertenencias encontradas junto al cuerpo que permitan avanzar con su identificación. Las pericias sobre la escena y los estudios forenses serán claves para establecer la identidad de la víctima y aportar información sobre sus últimos movimientos.

Un móvil de la Policía de Santa Fe, donde se concretó la entradera. (Foto: Infobae)

La fiscalía también busca determinar si la víctima fue trasladada hasta ese lugar o si la muerte se produjo directamente en la zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo. Por el momento, los investigadores no cuentan con elementos suficientes para establecer cómo llegó hasta el pozo ni qué ocurrió antes del hallazgo. Tampoco trascendieron otros indicios que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

La causa fue caratulada inicialmente como “óbito”, una calificación preliminar que se utiliza ante el hallazgo de una persona fallecida cuando todavía no fueron determinadas las causas de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), que dispuso las primeras actuaciones en el lugar. Mientras avanzan las diligencias, la víctima permanece como NN, es decir, sin identificar, y se esperan los resultados de los estudios forenses que permitan determinar su identidad, las causas del fallecimiento y las circunstancias en las que murió.

Antecedente similar: el hallazgo de dos cuerpos calcinados en un auto

Dos cuerpos calcinados dentro de un auto fueron encontrados el 6 de septiembre en la provincia de Santa Fe. Los investigadores constataron que se trataba de Mariana Vanesa Di Paolo y su expareja, Luis Rodrigo Argañaraz.

Ambos se encontraban en el interior de un Chevrolet Corsa en la bajada Cargill, a orillas del río Paraná, y el hallazgo se produjo luego del llamado de un pescador al 911. Di Paolo y Argarañaz habían mantenido una relación durante 13 años y tenían un hijo en común.

El conmocionante hecho ocurrió en Villa Gobernador Gálvez. Según informes, Di Paolo había denunciado a Argañaraz por hostigamiento y acoso, solicitando una medida de protección. Sin embargo, no se precisó si esta solicitud había derivado en una medida judicial ni si se había notificado al denunciado.

El impactante video que se sumó a la investigación del auto calcinado

Respecto al video -que ya forma parte de la investigación-, se conoció que se muestra al hombre frente al Chevrolet Corsa mientras el vehículo estaba envuelto en llamas. Según lo registrado por los pescadores, Argañaraz se había arrojado al fuego y luego de unos instantes, consiguió salir con las prendas consumidas por las llamas.

Después corrió hacia el río Paraná y se metió al agua para intentar apagar el fuego que había alcanzado su cuerpo. Permaneció allí durante algunos momentos, regresó a la costa y volvió a arrojarse al vehículo en llamas. Esta vez quedó atrapado y murió.

La filmación fue difundida por WhatsApp y llegó a la fiscalía, donde ahora es una de las pruebas que permiten reconstruir la secuencia previa a la muerte de ambos.

Los investigadores también cuentan con la documentación del hombre, que apareció en la escena del crimen. De acuerdo con la información que maneja la investigación, Argañaraz ya había manifestado comportamientos violentos.

Frente a esta secuencia violenta, la fiscal Noelia Navone sostuvo que se trató de un femicidio seguido de suicidio. "Conforme a la información preliminar que tenemos, investigamos un femicidio seguido de un suicidio. No tenemos grandes precisiones", expresó en una conferencia de prensa.

"Los peritos de bomberos manifestaron que, en principio, se produjo el incendio desde la parte posterior del vehículo", indicó al describir la escena del crimen.