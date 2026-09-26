Loto Plus hoy: números ganadores del sorteo 3.921 del sábado 26 de septiembre de 2026

Se realizó un nuevo sorteo del Loto Plus con cuatro modalidades en juego. Conocé los números ganadores y el estado de los pozos.

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo número 3.921 del Loto Plus, el juego de azar poceado organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). Los pozos principales siguen vacantes y el próximo sorteo se realizará el miércoles 30 de septiembre.

Los números del sorteo fueron: 15 - 16 - 18 - 20 - 34 - 44

Los números del sorteo fueron: 00 - 07 - 13 - 17 - 38 - 43

6 aciertos: $ 1.969.060.994,82 — Vacante

5 aciertos: $ 5.069.968,20 c/u — 4 ganadores

4 aciertos: $ 8.993,29 c/u — 451 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 07 - 12 - 16 - 29 - 37 - 40

6 aciertos: $ 2.519.277.184,00 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 07 - 17 - 19 - 22 - 30 - 42

5 aciertos: $ 4.748.730,54 c/u — 11 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 6 — Sin ganadores

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Cuándo sortea y cómo se transmite

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube. El próximo sorteo será el miércoles 30 de septiembre de 2026, con un pozo estimado de $26.025.000.000.

Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.