Se realizó un nuevo sorteo del Loto Plus con cuatro modalidades en juego. Conocé los números ganadores y el estado de los pozos.

Loto Plus hoy: números ganadores del sorteo 3.918 del miércoles 16 de septiembre de 2026

Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo número 3.918 del Loto Plus , el juego de azar poceado organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

Los números del sorteo fueron: 16 - 17 - 26 - 35 - 42 -44

Loto Match

Los números del sorteo fueron: 00 - 14 - 15 - 37 - 39 - 42

6 aciertos: $ 1.843.977.852 — Vacante

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 04 - 06 - 21 - 32 - 37 - 38

6 aciertos: $ 2.396.345.349 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 17 - 18 - 20 - 21 - 26 - 28

5 aciertos: $ 39.977.829 — Se repartió entre 8 ganadores

El ticket del Loto Plus con la combinación ganadora fue el único acertado en todo el país.

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Cuándo sortea y cómo se transmite

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube.

Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.