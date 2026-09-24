Loto Plus hoy: números ganadores del miércoles 23 de septiembre de 2026

Se realizó el sorteo 3.920 del Loto Plus con cuatro modalidades en juego. Conocé los números ganadores y el estado de los pozos.

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo número 3.920 del Loto Plus , el juego de azar poceado organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). Los pozos principales siguen vacantes y el próximo sorteo se realizará el viernes 26 de septiembre.

Los números del sorteo fueron: 00 - 02 - 13 - 20 - 29 - 44

Los números del sorteo fueron: 04 - 11 - 23 - 26 - 28 - 36

6 aciertos: $ 1.922.845.539,20 — Vacante

5 aciertos: $ 1.929.846,60 c/u — 8 ganadores

4 aciertos: $ 6.597,76 c/u — 468 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 01 - 12 - 17 - 34 - 39 - 43

6 aciertos: $ 2.473.856.588,80 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 01 - 04 - 12 - 37 - 39 - 40

4 aciertos: $ 232.552,84 c/u — 171 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 1 — Sin ganadores

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

El ticket del Loto Plus con la combinación ganadora fue el único acertado en todo el país.

Cuándo sortea y cómo se transmite

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube. El próximo sorteo será el sábado 26 de septiembre de 2026, con un pozo estimado de $25.615.000.000.

Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.