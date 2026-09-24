Resultados de las quinielas de hoy 23 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 23 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0018
1° 0018, 2° 1604, 3° 1371, 4° 9044, 5° 2005, 6° 5866, 7° 3466, 8° 7050, 9° 8872, 10° 2364, 11° 9476, 12° 5891, 13° 6784, 14° 6936, 15° 5247, 16° 7671, 17° 8044, 18° 8620, 19° 3234, 20° 0168
El Primero
Cabeza: 0101
1° 0101, 2° 2290, 3° 2119, 4° 1602, 5° 2037, 6° 4412, 7° 3300, 8° 3554, 9° 4140, 10° 2281, 11° 4138, 12° 9347, 13° 6325, 14° 6709, 15° 1825, 16° 5043, 17° 3509, 18° 8892, 19° 2658, 20° 9201
La Matutina
Cabeza: 0383
1° 0383, 2° 0683, 3° 3399, 4° 1825, 5° 5709, 6° 2703, 7° 3077, 8° 3756, 9° 4275, 10° 4884, 11° 3277, 12° 0418, 13° 6418, 14° 2291, 15° 2375, 16° 7772, 17° 8331, 18° 3184, 19° 3568, 20° 4184
La Vespertina
Cabeza: 0353
1° 0353, 2° 0772, 3° 1032, 4° 9023, 5° 2470, 6° 2405, 7° 3022, 8° 3535, 9° 4355, 10° 4034, 11° 3738, 12° 3455, 13° 6365, 14° 3045, 15° 8997, 16° 6127, 17° 8321, 18° 8911, 19° 3573, 20° 7680
La Nocturna
Cabeza: 6202
1° 6202, 2° 0548, 3° 5837, 4° 6333, 5° 6524, 6° 2817, 7° 9202, 8° 4790, 9° 4011, 10° 0395, 11° 5407, 12° 5695, 13° 6291, 14° 5930, 15° 3923, 16° 6268, 17° 8220, 18° 3110, 19° 9350, 20° 5641
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 0271
1° 0271, 2° 9133, 3° 3132, 4° 4466, 5° 2820, 6° 6483, 7° 8866, 8° 7296, 9° 3138, 10° 8286, 11° 0480, 12° 8587, 13° 7289, 14° 4629, 15° 3981, 16° 3717, 17° 7088, 18° 3557, 19° 3700, 20° 1786
El Primero
Cabeza: 0887
1° 0887, 2° 0996, 3° 6679, 4° 9041, 5° 3913, 6° 5144, 7° 2816, 8° 5034, 9° 6277, 10° 2961, 11° 5753, 12° 6702, 13° 8371, 14° 0071, 15° 8391, 16° 0921, 17° 4187, 18° 3436, 19° 3157, 20° 2131
La Matutina
Cabeza: 2832
1° 2832, 2° 1228, 3° 9494, 4° 9652, 5° 0699, 6° 1565, 7° 3683, 8° 3628, 9° 9584, 10° 0284, 11° 3371, 12° 8562, 13° 4758, 14° 9615, 15° 3341, 16° 2274, 17° 6935, 18° 3986, 19° 8560, 20° 7990
La Vespertina
Cabeza: 5708
1° 5708, 2° 8464, 3° 7796, 4° 6390, 5° 4603, 6° 0813, 7° 1968, 8° 9162, 9° 0609, 10° 8769, 11° 1996, 12° 5775, 13° 9761, 14° 9071, 15° 7611, 16° 7772, 17° 8673, 18° 3137, 19° 9224, 20° 2341
La Nocturna
Cabeza: 3109
1° 3109, 2° 1817, 3° 3436, 4° 1908, 5° 0907, 6° 9319, 7° 5776, 8° 8833, 9° 6687, 10° 1010, 11° 6719, 12° 6934, 13° 4409, 14° 6433, 15° 6613, 16° 2752, 17° 5909, 18° 6979, 19° 4806, 20° 5180
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 3687
1° 3687, 2° 8504, 3° 0395, 4° 6038, 5° 6862, 6° 4800, 7° 4587, 8° 5058, 9° 8241, 10° 4928, 11° 2254, 12° 7754, 13° 2577, 14° 9078, 15° 1290, 16° 4032, 17° 5569, 18° 4920, 19° 7582, 20° 5594
El Primero
Cabeza: 7576
1° 7576, 2° 6420, 3° 0596, 4° 5515, 5° 4316, 6° 2113, 7° 2338, 8° 8833, 9° 3265, 10° 8754, 11° 4279, 12° 1440, 13° 2149, 14° 7506, 15° 9817, 16° 9519, 17° 3852, 18° 1010, 19° 4704, 20° 3607
La Matutina
Cabeza: 0461
1° 0461, 2° 2882, 3° 6762, 4° 6278, 5° 9223, 6° 7582, 7° 2394, 8° 0141, 9° 7338, 10° 9556, 11° 1226, 12° 3169, 13° 1564, 14° 3687, 15° 8928, 16° 7541, 17° 9241, 18° 4376, 19° 2983, 20° 7843
La Vespertina
Cabeza: 2982
1° 2982, 2° 3121, 3° 4788, 4° 9944, 5° 1171, 6° 8088, 7° 1789, 8° 2882, 9° 7677, 10° 3742, 11° 0138, 12° 6059, 13° 6732, 14° 0662, 15° 0202, 16° 2747, 17° 4665, 18° 4216, 19° 6618, 20° 8671
La Nocturna
Cabeza: 1418
1° 1418, 2° 7269, 3° 2593, 4° 3242, 5° 0176, 6° 5175, 7° 8628, 8° 2599, 9° 5625, 10° 5074, 11° 0628, 12° 1021, 13° 2353, 14° 4300, 15° 7741, 16° 2783, 17° 5476, 18° 9841, 19° 0620, 20° 1923
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9912
1° 9912, 2° 3647, 3° 8652, 4° 0342, 5° 6612, 6° 4966, 7° 1708, 8° 5124, 9° 1612, 10° 2051, 11° 8403, 12° 7421, 13° 8599, 14° 5619, 15° 0055, 16° 5560, 17° 8914, 18° 1347, 19° 5760, 20° 1257
El Primero
Cabeza: 1948
1° 1948, 2° 0352, 3° 4648, 4° 0893, 5° 8655, 6° 0373, 7° 6674, 8° 2378, 9° 4643, 10° 1302, 11° 1540, 12° 8854, 13° 6850, 14° 1519, 15° 3746, 16° 2607, 17° 4308, 18° 7415, 19° 2579, 20° 4685
La Matutina
Cabeza: 3971
1° 3971, 2° 0027, 3° 5945, 4° 1997, 5° 9325, 6° 6252, 7° 9073, 8° 8364, 9° 3551, 10° 9723, 11° 0161, 12° 9073, 13° 2793, 14° 6436, 15° 7749, 16° 8082, 17° 9003, 18° 8699, 19° 4059, 20° 7759
La Vespertina
Cabeza: 9349
1° 9349, 2° 5679, 3° 4556, 4° 0258, 5° 4927, 6° 7718, 7° 1217, 8° 3552, 9° 1404, 10° 3017, 11° 0837, 12° 8400, 13° 3378, 14° 4200, 15° 6366, 16° 1064, 17° 8018, 18° 3392, 19° 1909, 20° 7610
La Nocturna
Cabeza: 0924
1° 0924, 2° 5406, 3° 4933, 4° 8546, 5° 9950, 6° 9162, 7° 3547, 8° 8128, 9° 3390, 10° 0961, 11° 5653, 12° 0756, 13° 0807, 14° 6045, 15° 9119, 16° 1464, 17° 3380, 18° 2719, 19° 3180, 20° 9584
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3379
1° 3379, 2° 9702, 3° 4813, 4° 2698, 5° 6592, 6° 3502, 7° 0906, 8° 8197, 9° 9621, 10° 6402, 11° 1230, 12° 4737, 13° 9669, 14° 9776, 15° 8257, 16° 4585, 17° 0422, 18° 2164, 19° 4149, 20° 3613
El Primero
Cabeza: 7619
1° 7619, 2° 0501, 3° 4129, 4° 6482, 5° 1582, 6° 0574, 7° 3420, 8° 3530, 9° 5419, 10° 0036, 11° 6648, 12° 5445, 13° 7606, 14° 1510, 15° 1615, 16° 8905, 17° 9232, 18° 3735, 19° 8685, 20° 9116
La Matutina
Cabeza: 0410
1° 0410, 2° 8920, 3° 1050, 4° 3698, 5° 2514, 6° 3473, 7° 0593, 8° 3401, 9° 2166, 10° 1462, 11° 1741, 12° 6730, 13° 3212, 14° 2011, 15° 8434, 16° 1198, 17° 3427, 18° 2937, 19° 7609, 20° 6621
La Vespertina
Cabeza: 0940
1° 0940, 2° 7228, 3° 2269, 4° 1207, 5° 6600, 6° 1965, 7° 1452, 8° 0683, 9° 7852, 10° 4132, 11° 7848, 12° 0608, 13° 1151, 14° 7511, 15° 1463, 16° 6714, 17° 7320, 18° 2279, 19° 9244, 20° 9618
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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