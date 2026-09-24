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Resultados de las quinielas de hoy 23 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy 23 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy 23 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 23 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0018
1° 0018, 2° 1604, 3° 1371, 4° 9044, 5° 2005, 6° 5866, 7° 3466, 8° 7050, 9° 8872, 10° 2364, 11° 9476, 12° 5891, 13° 6784, 14° 6936, 15° 5247, 16° 7671, 17° 8044, 18° 8620, 19° 3234, 20° 0168

El Primero

Cabeza: 0101
1° 0101, 2° 2290, 3° 2119, 4° 1602, 5° 2037, 6° 4412, 7° 3300, 8° 3554, 9° 4140, 10° 2281, 11° 4138, 12° 9347, 13° 6325, 14° 6709, 15° 1825, 16° 5043, 17° 3509, 18° 8892, 19° 2658, 20° 9201

La Matutina

Cabeza: 0383
1° 0383, 2° 0683, 3° 3399, 4° 1825, 5° 5709, 6° 2703, 7° 3077, 8° 3756, 9° 4275, 10° 4884, 11° 3277, 12° 0418, 13° 6418, 14° 2291, 15° 2375, 16° 7772, 17° 8331, 18° 3184, 19° 3568, 20° 4184

La Vespertina

Cabeza: 0353
1° 0353, 2° 0772, 3° 1032, 4° 9023, 5° 2470, 6° 2405, 7° 3022, 8° 3535, 9° 4355, 10° 4034, 11° 3738, 12° 3455, 13° 6365, 14° 3045, 15° 8997, 16° 6127, 17° 8321, 18° 8911, 19° 3573, 20° 7680

La Nocturna

Cabeza: 6202
1° 6202, 2° 0548, 3° 5837, 4° 6333, 5° 6524, 6° 2817, 7° 9202, 8° 4790, 9° 4011, 10° 0395, 11° 5407, 12° 5695, 13° 6291, 14° 5930, 15° 3923, 16° 6268, 17° 8220, 18° 3110, 19° 9350, 20° 5641

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 0271
1° 0271, 2° 9133, 3° 3132, 4° 4466, 5° 2820, 6° 6483, 7° 8866, 8° 7296, 9° 3138, 10° 8286, 11° 0480, 12° 8587, 13° 7289, 14° 4629, 15° 3981, 16° 3717, 17° 7088, 18° 3557, 19° 3700, 20° 1786

El Primero

Cabeza: 0887
1° 0887, 2° 0996, 3° 6679, 4° 9041, 5° 3913, 6° 5144, 7° 2816, 8° 5034, 9° 6277, 10° 2961, 11° 5753, 12° 6702, 13° 8371, 14° 0071, 15° 8391, 16° 0921, 17° 4187, 18° 3436, 19° 3157, 20° 2131

La Matutina

Cabeza: 2832
1° 2832, 2° 1228, 3° 9494, 4° 9652, 5° 0699, 6° 1565, 7° 3683, 8° 3628, 9° 9584, 10° 0284, 11° 3371, 12° 8562, 13° 4758, 14° 9615, 15° 3341, 16° 2274, 17° 6935, 18° 3986, 19° 8560, 20° 7990

La Vespertina

Cabeza: 5708
1° 5708, 2° 8464, 3° 7796, 4° 6390, 5° 4603, 6° 0813, 7° 1968, 8° 9162, 9° 0609, 10° 8769, 11° 1996, 12° 5775, 13° 9761, 14° 9071, 15° 7611, 16° 7772, 17° 8673, 18° 3137, 19° 9224, 20° 2341

La Nocturna

Cabeza: 3109
1° 3109, 2° 1817, 3° 3436, 4° 1908, 5° 0907, 6° 9319, 7° 5776, 8° 8833, 9° 6687, 10° 1010, 11° 6719, 12° 6934, 13° 4409, 14° 6433, 15° 6613, 16° 2752, 17° 5909, 18° 6979, 19° 4806, 20° 5180

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 3687
1° 3687, 2° 8504, 3° 0395, 4° 6038, 5° 6862, 6° 4800, 7° 4587, 8° 5058, 9° 8241, 10° 4928, 11° 2254, 12° 7754, 13° 2577, 14° 9078, 15° 1290, 16° 4032, 17° 5569, 18° 4920, 19° 7582, 20° 5594

El Primero

Cabeza: 7576
1° 7576, 2° 6420, 3° 0596, 4° 5515, 5° 4316, 6° 2113, 7° 2338, 8° 8833, 9° 3265, 10° 8754, 11° 4279, 12° 1440, 13° 2149, 14° 7506, 15° 9817, 16° 9519, 17° 3852, 18° 1010, 19° 4704, 20° 3607

La Matutina

Cabeza: 0461
1° 0461, 2° 2882, 3° 6762, 4° 6278, 5° 9223, 6° 7582, 7° 2394, 8° 0141, 9° 7338, 10° 9556, 11° 1226, 12° 3169, 13° 1564, 14° 3687, 15° 8928, 16° 7541, 17° 9241, 18° 4376, 19° 2983, 20° 7843

La Vespertina

Cabeza: 2982
1° 2982, 2° 3121, 3° 4788, 4° 9944, 5° 1171, 6° 8088, 7° 1789, 8° 2882, 9° 7677, 10° 3742, 11° 0138, 12° 6059, 13° 6732, 14° 0662, 15° 0202, 16° 2747, 17° 4665, 18° 4216, 19° 6618, 20° 8671

La Nocturna

Cabeza: 1418
1° 1418, 2° 7269, 3° 2593, 4° 3242, 5° 0176, 6° 5175, 7° 8628, 8° 2599, 9° 5625, 10° 5074, 11° 0628, 12° 1021, 13° 2353, 14° 4300, 15° 7741, 16° 2783, 17° 5476, 18° 9841, 19° 0620, 20° 1923

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 9912
1° 9912, 2° 3647, 3° 8652, 4° 0342, 5° 6612, 6° 4966, 7° 1708, 8° 5124, 9° 1612, 10° 2051, 11° 8403, 12° 7421, 13° 8599, 14° 5619, 15° 0055, 16° 5560, 17° 8914, 18° 1347, 19° 5760, 20° 1257

El Primero

Cabeza: 1948
1° 1948, 2° 0352, 3° 4648, 4° 0893, 5° 8655, 6° 0373, 7° 6674, 8° 2378, 9° 4643, 10° 1302, 11° 1540, 12° 8854, 13° 6850, 14° 1519, 15° 3746, 16° 2607, 17° 4308, 18° 7415, 19° 2579, 20° 4685

La Matutina

Cabeza: 3971
1° 3971, 2° 0027, 3° 5945, 4° 1997, 5° 9325, 6° 6252, 7° 9073, 8° 8364, 9° 3551, 10° 9723, 11° 0161, 12° 9073, 13° 2793, 14° 6436, 15° 7749, 16° 8082, 17° 9003, 18° 8699, 19° 4059, 20° 7759

La Vespertina

Cabeza: 9349
1° 9349, 2° 5679, 3° 4556, 4° 0258, 5° 4927, 6° 7718, 7° 1217, 8° 3552, 9° 1404, 10° 3017, 11° 0837, 12° 8400, 13° 3378, 14° 4200, 15° 6366, 16° 1064, 17° 8018, 18° 3392, 19° 1909, 20° 7610

La Nocturna

Cabeza: 0924
1° 0924, 2° 5406, 3° 4933, 4° 8546, 5° 9950, 6° 9162, 7° 3547, 8° 8128, 9° 3390, 10° 0961, 11° 5653, 12° 0756, 13° 0807, 14° 6045, 15° 9119, 16° 1464, 17° 3380, 18° 2719, 19° 3180, 20° 9584

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 3379
1° 3379, 2° 9702, 3° 4813, 4° 2698, 5° 6592, 6° 3502, 7° 0906, 8° 8197, 9° 9621, 10° 6402, 11° 1230, 12° 4737, 13° 9669, 14° 9776, 15° 8257, 16° 4585, 17° 0422, 18° 2164, 19° 4149, 20° 3613

El Primero

Cabeza: 7619
1° 7619, 2° 0501, 3° 4129, 4° 6482, 5° 1582, 6° 0574, 7° 3420, 8° 3530, 9° 5419, 10° 0036, 11° 6648, 12° 5445, 13° 7606, 14° 1510, 15° 1615, 16° 8905, 17° 9232, 18° 3735, 19° 8685, 20° 9116

La Matutina

Cabeza: 0410
1° 0410, 2° 8920, 3° 1050, 4° 3698, 5° 2514, 6° 3473, 7° 0593, 8° 3401, 9° 2166, 10° 1462, 11° 1741, 12° 6730, 13° 3212, 14° 2011, 15° 8434, 16° 1198, 17° 3427, 18° 2937, 19° 7609, 20° 6621

La Vespertina

Cabeza: 0940
1° 0940, 2° 7228, 3° 2269, 4° 1207, 5° 6600, 6° 1965, 7° 1452, 8° 0683, 9° 7852, 10° 4132, 11° 7848, 12° 0608, 13° 1151, 14° 7511, 15° 1463, 16° 6714, 17° 7320, 18° 2279, 19° 9244, 20° 9618

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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