Robbie Williams alentó a la Selección argentina en pleno concierto en Bélgica

El destacado cantante se presentó en el escenario y tuvo un destacado gesto con la Argentina. Cuándo se presenta en el país.

La Selección argentina recibe el apoyo de todo el mundo, desde ciudadanos de a pie como también de distintas figuras internacionales que no escapan del alcance que tiene el combinado que es el último campeón del mundo. Pero no solo por el combinado sino por lo que representa la figura de Lionel Messi , uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mundial.

El icónico cantante Robbie Williams no fue ajeno al momento que atraviesa la Selección, con una presentación estelar de Messi que en tres partidos suma seis goles, siendo el máximo anotador en la historia de los mundiales. En su presentación hecha el sábado 28 de junio durante el festival Live is Live , en Amberes , Bélgica , tuvo un destacado gesto con la Argentina.

Es que en ese lugar recibió una camiseta de la Selección que le arrojó un fanático que estaba en el concierto. Ante la mirada de la multitud, él la levantó y gritó “Go on Messi”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RobbieArgentina/status/2071360245469749706&partner=&hide_thread=false En el concierto de Rob , ayer en Bélgica, un fan le tiró la camiseta de Argentina.



Al verla dijo : “Go on Messi” y después se la dejó a alguien de su equipo para que se la guarde



El fin de semana perfecto para los argentinos pic.twitter.com/qCBr2EvbIC — Robbie Williams Argentina (@RobbieArgentina) June 28, 2026

Rápidamente el gesto se replicó en las redes sociales y se convirtió en un viral importante aparecido el fin de semana: “El fin de semana perfecto para los argentinos”, publicó la comunidad de fanáticos del cantante, @RobbieArgentina.

Cabe destacar que el cantante se presentará en el país este 2026, luego de que arribe al país el 1° de octubre para presentar su álbum BRITPOP en el Movistar Arena de Buenos Aires. Debido a la demanda, la productora agregó dos fechas, para el viernes 2 y domingo 4 de octubre, estando las tres funciones están agotadas.