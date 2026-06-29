Cuáles fueron las últimas palabras de Ernestina Pais tras ser arrollada por un tren

Un joven testigo del impactante choque en el que perdió la vida, contó detalles de cómo fueron los últimos minutos de vida de la actriz.

El mundo de la televisión se vio conmocionado este viernes por la muerte de Ernestina Pais , de 54 años, luego de un choque en su auto contra un tren en la localidad de Martínez. La noticia generó impacto y muchas personas la despidieron en las redes sociales.

Luego del accidente registrado, un reportero del canal televisivo C5N se acercó al lugar del hecho y habló con un joven que se acercó al auto de la conductora televisiva a minutos del choque con el fin de ayudar a la víctima. Consultada por el medio, el testigo reveló cuáles fueron las últimas palabras de Pais.

“Yo estaba en mi taller y escuché el golpazo. Salí corriendo y la señora dijo: ‘No me toquen, no me toquen’”, dijo en su relato y luego agregó sobre cuál era el contexto del momento: "Salía humo de adentro del vehículo. Volaron los plásticos. La policía llegó a los 20 o 30 minutos; después llegaron los bomberos, Defensa Civil y la ambulancia”.

Testigo choque Ernestina Pais

“Cuando se fue la ambulancia vino la Policía Científica. Pusieron la carpa y se llevaron el cuerpo”, reveló. Por otra parte, el joven contó que no conocía la figura de Ernestina: “No, no sabía que era famosa. Primero pensé que era un hombre. Después me enteré de que era una mujer”

En su relato, profundizó sobre qué dijo Pais cuando se acercaron personas para ayudar. “Me dijo ‘no me toquen, no me toquen’. Tenía el cuello hacia abajo y estaba recostada sobre el asiento del acompañante. Dijo ‘no me toquen, no me toquen’, respiró unos segundos y después no respiró más”, contó.

Para cerrar, el testigo contó: “Por el golpe con el que la arrastró el tren, quedó tirada así. El vidrio estaba estallado y tenía las piernas llenas de vidrios”