Muerte de Ernestina Pais: un nuevo video muestra el momento en que el tren chocó y arrastró al auto

Las imágenes son impactantes. Una cámara frente al paso a nivel, captó toda la secuencia del siniestro fatal.

La investigación por la muerte de Ernestina País avanza con nuevos elementos que permitieron reconstruir el accidente ferroviario que terminó con la vida de la periodista de 54 años. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro muestran cuando el automóvil que conducía cruzó las vías mientras las barreras ya se encontraban bajas.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 19:25 en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, instantes antes del choque otro vehículo también atravesó las vías pese a la señalización, mientras que detrás avanzaba el Honda City de la conductora.

Las filmaciones muestran que el auto cruzó de manera diagonal y quedó sobre las vías justo cuando llegaba el tren UTA-8, que realizaba el recorrido entre las estaciones Maipú y Delta. La formación embistió de lleno el lateral del conductor y la violencia del impacto provocó la muerte inmediata de la periodista.

Fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que el sistema de seguridad del paso a nivel funcionaba normalmente. Tanto las barreras como las señales sonoras y luminosas estaban activadas al momento del siniestro y las cámaras no registraron la presencia de peatones en la zona.

La dificultad para identificar a la víctima

Cuando policías de la Comisaría 5ª de Vicente López llegaron al lugar constataron que la conductora había fallecido, aunque en un primer momento no pudieron confirmar su identidad debido a las graves lesiones sufridas en el rostro.

Durante la inspección del vehículo tampoco encontraron documentación personal que permitiera identificarla. Aun así, los investigadores sospecharon que podía tratarse de Ernestina País por un antecedente reciente que la había tenido involucrada en otro accidente vial.

CHOQUE- ERNESTINA PAIS-3

Con esa presunción, una comisión policial se dirigió hasta la vivienda familiar. Allí comprobaron que la periodista no estaba en el domicilio y, mientras los familiares intentaban comunicarse con ella, el sonido de su teléfono celular comenzó a escucharse desde el interior del auto siniestrado. Ese detalle terminó por confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Informe preliminar de la autopsia

De acuerdo a la información publicada por TN, Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave.

Los investigadores esperan ahora el resultado definitivo de la autopsia para obtener mayores precisiones sobre las lesiones y avanzar con la reconstrucción del accidente de tránsito.

Tenía la licencia suspendida

En las horas posteriores al accidente también trascendió que Ernestina País no estaba autorizada para conducir. Su licencia había sido inhabilitada luego del siniestro que protagonizó el 3 de marzo en Vicente López, cuando se negó a realizar un control de alcoholemia.

Como consecuencia de esa negativa, recibió una prohibición para conducir durante 468 días. El automóvil involucrado en aquel episodio era el mismo Honda City que manejaba este viernes al momento del choque fatal.

la ultima visita de ernestina pais

La conductora, además, acumulaba numerosas infracciones de tránsito. En la provincia de Buenos Aires registraba seis multas por exceso de velocidad, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires sumaba otras 16 actas, también vinculadas principalmente a excesos de velocidad. La última de ellas había sido labrada el 2 de mayo, cuando la suspensión de su licencia ya se encontraba vigente.