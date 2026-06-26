Murió la periodista Ernestina Pais en un trágico accidente con un tren

La conductora televisiva tenía 54 años. Se dirigía a realizar una obra de teatro.

La periodista y conductora televisiva Ernestina País murió este viernes a los 54 años luego de protagonizar un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

Según se informó, la conductora manejaba un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. En ese momento, el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa , provocándole heridas fatales.

Tras el siniestro, en el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, personal policial y peritos para realizar las tareas de rescate y las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la UFI de Martínez , que buscará determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Según confirmaron a TN, vecinos de la zona norte indicaron que varias barreras no funcionaban de forma correcta, quedaban bajas y algunos optaban por descender del auto y levantarla manualmente para poder cruzar las vías.

Accidente murio ernestina pais

Una extensa trayectoria en la televisión y la radio

Ernestina País fue una de las periodistas y conductoras más reconocidas de la televisión argentina. A lo largo de su carrera participó en numerosos ciclos de actualidad y entretenimiento, aunque alcanzó una enorme popularidad como una de las conductoras de Mañanas Informales, el exitoso programa que compartió junto a Jorge Guinzburg.

También desarrolló una destacada carrera en radio y televisión, al frente de distintos programas en señales abiertas y emisoras nacionales, consolidándose como una figura muy querida por el público.

Su lucha contra las adicciones y la salud mental

En los últimos años, Ernestina País decidió hablar públicamente sobre los problemas de salud mental que atravesó y su lucha contra las adicciones.

Lejos de ocultar esa etapa de su vida, eligió compartir su experiencia para promover la importancia de pedir ayuda profesional y contribuir a derribar los prejuicios en torno a estas problemáticas, convirtiéndose en una voz comprometida con la concientización y el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones similares.