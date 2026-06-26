Murió la periodista Ernestina Pais en un trágico accidente con un tren
La conductora televisiva tenía 54 años. Se dirigía a realizar una obra de teatro.
La periodista y conductora televisiva Ernestina País murió este viernes a los 54 años luego de protagonizar un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.
Según se informó, la conductora manejaba un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. En ese momento, el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa, provocándole heridas fatales.
Tras el siniestro, en el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, personal policial y peritos para realizar las tareas de rescate y las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la UFI de Martínez, que buscará determinar con precisión las circunstancias del hecho.
Según confirmaron a TN, vecinos de la zona norte indicaron que varias barreras no funcionaban de forma correcta, quedaban bajas y algunos optaban por descender del auto y levantarla manualmente para poder cruzar las vías.
Una extensa trayectoria en la televisión y la radio
Ernestina País fue una de las periodistas y conductoras más reconocidas de la televisión argentina. A lo largo de su carrera participó en numerosos ciclos de actualidad y entretenimiento, aunque alcanzó una enorme popularidad como una de las conductoras de Mañanas Informales, el exitoso programa que compartió junto a Jorge Guinzburg.
También desarrolló una destacada carrera en radio y televisión, al frente de distintos programas en señales abiertas y emisoras nacionales, consolidándose como una figura muy querida por el público.
Su lucha contra las adicciones y la salud mental
En los últimos años, Ernestina País decidió hablar públicamente sobre los problemas de salud mental que atravesó y su lucha contra las adicciones.
Lejos de ocultar esa etapa de su vida, eligió compartir su experiencia para promover la importancia de pedir ayuda profesional y contribuir a derribar los prejuicios en torno a estas problemáticas, convirtiéndose en una voz comprometida con la concientización y el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones similares.
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