Neuquén y Santa Cruz son las dos provincias cuyos sueldos ya superan los $3 millones al mes

Un informe privado revela que el salario promedio nacional llegó en el primer trimestre a $2,2 millones

Los salarios de Nueuquén son los mas altos del país

Si bien las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires lideran los rankings nacionales de ingresos y salarios , hay solo dos provincias cuyos haberes promedio superan los $3 millones al mes. Una de ellas es Neuquén y la otra es Santa Cruz.

Así lo destaca un informe de la consultora Politikon Chaco . El mismo revela que el salario promedio a nivel nacional se ubica en los $2,2 millones.

"En función de los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a marzo del 2026 las provincias volvieron a mostrar una importante heterogeneidad en los niveles salariales de los trabajadores registrados del sector privado", revela en informe.

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El estudio revela que "el salario bruto promedio del total país se ubicó, en ese mes, en los $2.207.129 y, como es frecuente en este indicador, son las provincias patagónicas junto a CABA las que exhiben los mayores salarios brutos promedios".

"Los salarios más altos del país en marzo se registran en Neuquén ($3.808.627) y en Santa Cruz ($3.768.615), siendo los únicos casos donde supera los $3 millones. Un poco más atrás se ubican Chubut con $ 2.958.750, CABA con $ 2.722.942 y Tierra del Fuego con $ 2.715.173", añade el estudio.

El trabajo indica que "se trata así de los únicos cinco subnacionales con salarios brutos promedios superiores al total país".

Es claro que en esos distritos también el costo de vida es más alto.

El reporte señala que en función del salarios bruto hay tres grupos de provincias:

Entre $ 2.000.000 y $ 2.200.000: Río Negro, el Gran Buenos Aires y resto de la provincia de Buenos Aires.

Entre $ 1.500.000 y 1.999.999 (de más alto a más bajo en ese rango): Santa Fe, Catamarca, La Pampa, San Juan, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Formosa.

Salarios inferiores a $ 1.500.000 (de más alto a más bajo en ese rango): Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja.

El salario promedio nacional cayó en el 1er trimestre

En ese marco, en el total país se registró una caída del 0,9% real interanual y fueron apenas tres distritos los que cerraron el período con subas: Catamarca (+5,0%), San Juan (+0,8%) y Formosa (+0,3%).

Luego, hay un grupo de once distritos que exhiben bajas inferiores al -4,0% real interanual, donde se encuentran Río Negro, La Pampa, CABA, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba, resto de Bs. As, Jujuy, Misiones, Mendoza, Gran Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Salta, Corrientes y La Rioja.

Finalmente, otro grupo de tres provincias exhiben caídas superiores al -4,0%, siendo las más fuertes del período analizado: estos son Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut.