Alerta por compras en el exterior: la Aduana confirmó un cambio para las apps de courier

El Gobierno admitió que el boom de paquetes por Temu, Shein y Amazon "desbordó" el control. Que medida tomará el organismo nacional.

Esta semana, el director general de Aduanas , José Andrés Velis, admitió que el uso del sistema courier para compras minoristas al exterior "desbordó" todas las capacidades, y anticipó que su dependencia trabaja hace tiempo en aplicar distintos cambios al régimen.

Al exponer en la apertura de la Semana Comex organizada por el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), anticipó: "Estamos avanzando mucho en modificaciones del (régimen de) courier. Los cinco envíos con una trazabilidad de U$S 400 van a desaparecer".

Velis aludió a las cinco compras anuales que pueden realizar particulares libre de aranceles y tasa de estadística por hasta U$S 400. Sobre ese monto, sólo pagan IVA ; lo que abarata fuerte le valor de los bienes para el comprador. El régimen establece que cada uno de esos envíos no puede exceder un total de U$S 3.000 , ni pesar más de 50 kilos o contener más de tres unidades de producto similares.

En lo que va del año –datos oficiales informados hasta mayo publicados por La Voz–, los argentinos realizaron compras por U$S 517 millones vía plataformas como Temu, Shein, Tiendamía, Mercado Libre y otras; una cifra 219% superior a la del mismo lapso en 2025 y con un pico récord en abril. Ese caudal equivale a unos 800 mil paquetes mensuales, un volumen que puso a prueba la estructura logística del país y las de control de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Dirección General de Aduanas

Se sabe que la compra promedio entre los argentinos está entre los U$S 120 y U$S 145, lo que demuestra que la enorme mayoría se mueve dentro del beneficio de la franquicia de hasta 400 dólares.

La iniciativa para evitar fraudes

Aunque Velis no brindó mayores detalles de cómo se instrumentará la "eliminación" el esquema tal cual hoy rige, sí aclaró que lo que busca evitar son los fraudes. Admitió que la Aduana perdió parte del control de las compras por courier y, por tanto, en muchos casos no se sabe quién efectivamente las realiza y si desvirtúan el objetivo de que estén a cargo del consumidor final.

Lo que se identificó, explicó, es una pérdida de control en la vinculación entre el CUIT y el domicilio fiscal de quien compra; para de esa manera poder evitar el uso indebido de identidades.

"Esto ya sucedió en el pasado. Usaban el CUIT de Juan Domingo Perón, Evita o Bilardo", dijo Velis con humor pero buscando ilustrar la práctica fraudulenta de apelar al uso de CUIT, por ejemplo, de personas fallecidas o menores de edad para poder comprar por sobre los topes regulados.

shein y temu

Cruces de información y prueba con Amazon

El director de la DGA anticipó que el plan oficial es implementar un cruce de información más estricto a través de la colaboración entre el Renaper y la Arca; con el fin de lograr validar en tiempo real si un CUIT está habilitado o no.

"Si cruzamos información de CUIT y domicilio fiscal al momento de la compra evitamos automáticamente que consuma alguien que no está en condiciones de hacerlo y, a la vez, le bajamos los tiempos al prestador de courier", explicó.

Velis reveló que esta semana se iniciará una prueba piloto con Amazon con el objetivo de avanzar hacia un esquema en el que las plataformas de comercio electrónico puedan realizar el cobro anticipado de tributos, incorporando información previa de las operaciones para mejorar la previsibilidad y la matriz de riesgo aduanera.

En ese sentido, advirtió que "sin información previa es muy difícil hacer una matriz de riesgo eficiente" y sostuvo que las mejoras en los sistemas de datos permitirán agilizar los procesos vinculados al courier y fortalecer el control aduanero.

¿Se cae o reduce la franquicia?

Como el titular de la DGA adelantó que los cinco envíos con franquicia de hasta US$ 400 "van a desparecer" en el marco de un evento no focalizado en ese tema; no terminó de explicar cómo se reformularía el sistema.

Servicio Courier.

"Lo que uno entiende de sus dichos es que se busca eliminar la franquicia de U$S 400 ya que hoy, al tributar sólo 21% de IVA, todo lo que se compra por hasta ese monto no se clasifica en términos aduaneros. Los courier no deben diferenciar cada producto por categoría puesto que están eximidos de los distintos aranceles. En cambio, si desaparece la franquicia, ese control sí pasa a realizarse y mejora la trazabilidad de los envíos", analizó un experto en comercio exterior.

"Hay que decir que una franquicia de U$S 400 es alta para un mercado como el argentino, máxime en un mundo en el que la mayoría de los países están sumando obstáculos a esta clase de compras. La Unión Europea, por ejemplo, establece una de 200 euros con tarifa plana en materia de tributos (todo paquete abona lo mismo). Chile hace poco les aplicó el pago de IVA", citó a modo de contexto.

Mercado Libre saca ventaja a Shein y Temu

Aunque Velis afirmó con énfasis que Aduana trabaja en cambiar el régimen de courier y habló explícitamente de eliminación del esquema de cinco envíos libres de impuestos por hasta U$S 400; resta ver si la medida tendrá detractores en el Gobierno o en quiénes lo apoyan, como el empresario Marcos Galperin.

mercado libre

Mercado Libre viene escalando sin pausa su servicio de compras internacionales y, según fuentes del mundo aduanero, ya es responsable de la mitad del flujo de compras vía courier que entran el país (genera unos 400 mil envíos cada mes). Montó estructura logística propia en China y hoy resuelve las compras de punta a punta: desde su despacho en ese país hasta su entrega al consumidor en Argentina.

La experiencia es tan eficaz que es probable que haya usuarios comprando vía este servicio sin notar que se trata de una compra similar a las que canalizan Temu o Shein.