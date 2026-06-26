Lionel Scaloni conmovido y un sentido mensaje a Venezuela por los terremotos

El director técnico de la selección Argentina se tomó un minuto para referirse a lo que ocurre en el país sudamericano tras la tragedia.
Lionel Scaloni, el técnico de la selección Argentina, brindó una conferencia de prensa previo al partido con Jordania por la tercer fecha del grupo J del Mundial 2026. Antes de contestar la primera pregunta, realizada por Enrique Macaya Márquez, dejó un sentido mensaje por lo ocurrido en Venezuela tras los terremotos.
Visiblemente conmovido, se dirigió al pueblo venezolano y pidió ayuda con la nación sudamericana que atraviesa un momento muy duro con 920 muertos confirmados y ciudades devastadas.
"Antes de contestar, me pongo un poco serio por mandarle mucha fuerza al pueblo venezolano, sinceramente no puedo creer lo que se está viendo, las imágenes muy tristes, muy difícil de explicar y mandarles un fuerte abrazo" y agregó "esperemos que todos los países que puedan dar una mano, será bienvenida y un abrazo a todo el pueblo venezolano".
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