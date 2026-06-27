El gobierno despejó dos dudas económicas pero queda una todavía por resolver

A finales del año pasado había dudas por la acumulación de reservas y la inflación. Eso parece quedar despejado. Ahora queda la parte del crecimiento.

Luis Caputo, el ministro de Economía, resolvió la falta de dólares y la suba de la inflación. Ahora ttiene que crecer

De todas las dudas que tenía el mercado a fin del año pasado, al cerrar el primer semestre de 2026 solo queda un punto a resolver por el gobierno, y es la futura tasa de crecimiento. Las dudas de los especialistas tiene que ver con que si el modelo elegido es sostenible en términos sociales.

A finales del 2025 los tres problemas que tenía la economía era la falta de acumulación de reservas, la inflación en alza y la tasa de actividad. Las dos primeras quedaron encaminadas al promediar el primer semestre de 2026. La tercera todavía genera luces amarillas.

Según destacó esta semana en un posteo en X el economista Roberto Cachanosky el crecimiento se sostiene actualmente por sectores que representan el 17% del PBI. Es decir, el avance de la actividad está concentrado en sectores como la pesca, la minería y el campo.

La industria y el comercio, que son los que generan mayor cantidad de empleo, están cayendo. El último dato del INDEC con relación al PBI marcó para el primer trimestre de este año un crecimiento del 2,3% respecto de igual período del año pasado.

El crecimiento se está basando en exportaciones y consumo. Las importaciones se desploman y, lo mas grave, la inversión cayó 11% interanual.

Este último componente de las cuentas nacionales registra una caída de cuatro trimestres consecutivos. Pasó de crecer al 30% a desplomarse en un año. ¿Qué significa eso?

Sin inversiones no hay crecimiento

Para que una economía crezca la inversión tiene que ser equivalente al 25% del PBI. Menos de ello quiere decir que la economía apenas renueva su capital. En Argentina en el primer trimestre la inversión fue del 17% de la economía según detalla la consultora LCG en un reporte.

Eso implica que Argentina no está creciendo. La actividad que se registra está muy concentrada en unos sectores y los que constituyen la mayor parte están apenas sobreviviendo. Las importaciones de insumos y bienes de capital se desplomaron.

Esto quiere decir que las fabricas no están renovando su capital, no compran mas maquinas ni insumos, porque la demanda es muy baja, porque los salarios son bajos.

Cachanosky estima que los sectores que expresan el 54% del PBI están estancados. Los que expresan el 17% del PBI son los únicos que crecen.

Entre los economistas se advierte que si no cambia la tendencia en breve, será muy complicado que la economía recupere un dinamismo que sea compatible con las demandas de una sociedad que está al límite del esfuerzo.

¿Mejorará el crédito al consumo?

El frente externo podría ayudar al Gobierno. Si se resuelve el paso del petróleo por el Estrecho de Ormuz, tras la guerra de Estados Unidos a Irán, es probable que el precio del petróleo caída. Si se mantiene en unos 70 dólares el barril, algunos creen que eso podría acelerar la caída de la inflación y eso será fundamental para la recuperación del consumo y la actividad. Se estima que podría bajar a menos de 2% en junio o julio. Eso disminuirá las expectativas de remarcación, lo que puede potenciar una caída de precios de segunda vuelta. Al tiempo que si los salarios suben a razón del 2% mensual, lentamente se irán recuperando.

Para que haya mas crédito al sector privado es necesario que la liquidez disponible no se la lleve el Estado. Y eso es lo que pasó este ultimo viernes. El gobierno tenía que renovar vencimientos de deuda en pesos por $16 billones, pero logró refinanciar $13 billones. El lunes próximo habrá $3 billones más volcado al mercado. Una parte tal vez se vaya al dólar. Otra seguramente va a ser canalizada a préstamos para el sector privado.