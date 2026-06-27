Así fue el accidente en el que murió Ernestina País: un video muestra el momento de la tragedia

La investigación reconstruyó la secuencia del choque fatal ocurrido en un paso a nivel de San Isidro. La periodista murió en el acto tras ser embestida por el tren.

La investigación sobre la muerte de Ernestina País permitió reconstruir cómo fue el accidente ferroviario en el que perdió la vida este viernes en un paso a nivel de San Isidro. Las cámaras de seguridad registraron que la periodista, de 54 años, intentó atravesar las vías con la barrera baja y fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

El siniestro ocurrió a las 19:25 en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano. Según las imágenes incorporadas a la causa, la secuencia comenzó con el descenso de las dos barreras del paso a nivel. Minutos antes del impacto, otro automóvil cruzó en infracción y continuó su marcha. Detrás circulaba el Honda City que conducía la periodista.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el vehículo ingresó al cruce en forma diagonal y, cuando se encontraba sobre las vías, fue impactado en el lateral del conductor por la formación UTA-8 (tren 165), que realizaba el recorrido entre Maipú y Delta. La violencia del choque provocó la muerte instantánea de la conductora.

Las fuentes policiales y municipales indicaron que tanto las barreras como el sistema de señalización sonora y luminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. Además, las grabaciones no muestran la presencia de peatones en el lugar cuando ocurrió el impacto.

video muerte ernestina pais

Cómo lograron identificar a Ernestina País

Cuando efectivos de la Comisaría 5ª de Vicente López llegaron al lugar confirmaron el fallecimiento de la conductora, aunque inicialmente no pudieron establecer su identidad debido a las graves lesiones que había sufrido en el rostro.

Durante la inspección del automóvil tampoco encontraron documentación personal ni detectaron rastros de alcohol en el interior del vehículo. Sin embargo, los investigadores sospecharon que podía tratarse de Ernestina País, quien meses atrás había protagonizado otro accidente de tránsito.

ERNESTINA PAIS-2

Con esa hipótesis, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio familiar en Vicente López. Allí confirmaron que la periodista había salido de la vivienda y, ante esa situación, sus familiares llamaron a su teléfono celular. El sonido del dispositivo proveniente desde el interior del auto siniestrado terminó de confirmar que la víctima era la reconocida conductora.

La investigación continúa

La causa quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó el relevamiento de todas las cámaras de seguridad de la zona y dispuso las pericias correspondientes sobre el lugar del hecho.

Además, el cuerpo será sometido a una autopsia y a estudios toxicológicos para determinar si existía presencia de alcohol u otras sustancias en sangre al momento del accidente. Los resultados serán incorporados al expediente para establecer con precisión las circunstancias del siniestro.

La conductora tenía la licencia suspendida

En el marco de la investigación también trascendió que Ernestina País no estaba habilitada para conducir. Según confirmaron fuentes oficiales, su licencia había sido revocada tras un accidente ocurrido el pasado 3 de marzo en la esquina de Avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López.

En aquella oportunidad, la periodista se negó a realizarse un test de alcoholemia, por lo que recibió una inhabilitación para conducir por 468 días. Además, el Honda City que manejaba en el accidente fatal era el mismo vehículo involucrado en ese episodio.

A esto se suma que registraba una deuda cercana a los dos millones de pesos por seis multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, la mayoría por exceso de velocidad en municipios como Vicente López y Exaltación de la Cruz. En la Ciudad de Buenos Aires también acumulaba una deuda similar correspondiente a 16 infracciones, principalmente por excesos menores de velocidad en la autopista Illia y otras arterias urbanas. La última de esas actas fue labrada el 2 de mayo, cuando la conductora ya tenía suspendida su licencia.