La primera publicación de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tras la tragedia

Benicio Guyot rompió el silencio en Instagram con una foto íntima. La periodista murió a los 54 años en un accidente ferroviario en San Isidro.

Benicio Guyot , único hijo de la periodista y actriz, compartió su primera publicación en redes tras la muerte de su madre, Ernestina Pais , fallecida en un accidente ferroviario en la zona norte del Gran Buenos Aires . El joven, de 22 años, eligió un gesto íntimo y breve para despedirla.

En sus historias de Instagram, subió una fotografía junto a su madre acompañada por un emoticón de corazón. La imagen, sin texto adicional, resumió el dolor familiar en medio de la conmoción que generó la noticia.

En la postal, madre e hijo aparecen relajados, en un registro hogareño y espontáneo. Se trata de una de esas escenas privadas que rara vez trascienden, según describió la agencia que difundió el posteo.

El mensaje, despojado y sin palabras, se volvió uno de los más comentados entre los seguidores de la conductora. Muchos usuarios replicaron la imagen y dejaron mensajes de aliento para la familia.

La conductora televisiva murió este viernes a los 54 años, cuando el auto que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa. Podés repasar cómo fue el accidente fatal que conmocionó al país.

HIJO DE ERNESTINA

El bajo perfil del hijo de Ernestina Pais

Nacido en 2004, Benicio mantuvo siempre un bajo perfil pese a la fama de su madre. Esa decisión fue respetada por la periodista, que preservó la intimidad del joven a lo largo de toda su carrera.

El joven es fruto de la relación de Pais con el fotógrafo Alejandro Guyot. La pareja se separó en 2010, tras una década juntos, aunque ambos sostuvieron un vínculo de acompañamiento en la crianza.

En los últimos años, la periodista había hablado públicamente de su proceso de recuperación y reconoció que su hijo fue uno de los principales motivos para salir adelante.

Las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación judicial. Ya se conoció el informe de la autopsia, que aportó las primeras precisiones sobre lo ocurrido en el paso a nivel.

Ernestina Pais fue una de las periodistas más reconocidas de la televisión argentina. Alcanzó enorme popularidad como una de las conductoras de Mañanas Informales, el ciclo que compartió con Jorge Guinzburg.

la ultima visita de ernestina pais

A lo largo de su carrera condujo programas de actualidad y entretenimiento en distintas señales y emisoras nacionales. Esa trayectoria la consolidó como una figura querida por el público.

Desde que se conoció la noticia, colegas y figuras del medio publicaron despedidas en redes sociales. Su entorno más cercano pidió respeto y privacidad en medio del duelo.

La noticia tuvo amplia repercusión en todo el país y también en la Patagonia, donde Ernestina Pais había realizado presentaciones teatrales y mantenía un público fiel en el último tiempo.

El mundo del espectáculo la despidió con mensajes de afecto a lo largo del día. El gesto silencioso de su hijo se sumó a esas muestras de cariño, fiel a un estilo reservado que la familia sostuvo durante años.