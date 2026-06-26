Advertencia de Rolando Figueroa: "El que no se sube al tren del progreso va a terminar quedando afuera"

En Chos Malal, el gobernador hizo anuncios de infraestructura, educación, salud y conectividad. Y ratificó el rumbo de su programa de gestión.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves en el Cine Teatro Español Secundino Peri de Chos Malal la presentación de un informe de gestión , donde anunció nuevas inversiones para el Alto Neuquén y repasó el plan de obras que impulsa la Provincia.

Durante su exposición, el mandatario destacó que la provincia logró ordenar sus cuentas para destinar mayores recursos a obras estratégicas y aseguró que el objetivo es consolidar un proceso de transformación con impacto en todo el territorio, con foco en infraestructura vial, educación, salud, agua, viviendas y desarrollo productivo.

Figueroa recordó que al asumir la gestión encontró “una provincia con alta deuda pública, déficit en infraestructura, salud y educación y carencia de viviendas”, y señaló que el reordenamiento del Estado permitió la eliminación de jubilaciones de privilegio, la implementación de una de las Fichas Limpia “más exigentes del país”, medidas que fueron acompañadas por la reducción de la planta política y la revisión de programas sociales.

Figueroa Chos Malal

Integración y plan vial

Destacó que el superávit fiscal y autonomía financiera alcanzada permite para reinvertir los recursos provinciales donde los neuquinos y las neuquinas realmente lo necesitan, siempre respetando el criterio de regionalización

Uno de los principales ejes de la presentación fue el plan vial que lleva adelante la provincia, con 902 kilómetros de pavimento en ejecución y la meta de alcanzar los 2.000 kilómetros de rutas asfaltadas. El gobernador repasó las obras que se ejecutan sobre las rutas provinciales 7 y 23, además de los accesos a Moquehue, Pilo Lil, Huechulafquen, Lolog, Meliquina y Traful. También explicó que estas inversiones permitirán consolidar un corredor turístico y productivo integrado con Chile.

“Nosotros vamos a hacer toda esa ruta que va a unir 20 pueblos, va a unir 20 lagos y va a estar unido con Chile por cinco pasos pavimentados”, sostuvo.

En ese sentido confirmó que antes de marzo comenzará la pavimentación hacia el Paso Internacional Pichachén y destacó el avance de las gestiones binacionales para utilizar una aduana integrada del lado chileno.

Anuncios para Chos Malal

Entre los anuncios para la ciudad, Figueroa confirmó la construcción de una Escuela de Música de 1.200 metros cuadrados que contará con aulas para danza y teatro, estudio de grabación y camarines.

Además informó que antes de fin de año se licitará la construcción de la nueva sede de la EPET Nº13. “Nosotros estamos haciendo nueve escuelas técnicas ahora; esta es la décima. Antes de fin de año vamos a hacer la licitación para comenzar el año próximo con la construcción de esta escuela en Chos Malal”.

Figueroa chos malal 2

También anunció la construcción de un nuevo centro de salud, un centro de convenciones para potenciar el turismo de reuniones y nuevas obras de agua potable. Asimismo, recordó la puesta en funcionamiento del natatorio de Chos Malal y adelantó que ese modelo será replicado en Andacollo.

Riego

En otra parte de su discurso, el mandatario informó que la provincia trabaja en un proyecto para duplicar la superficie bajo riego mediante el aprovechamiento del agua utilizada en la actividad hidrocarburífera.

“Con el agua que va hasta los pozos para hacer fracking la vamos a tomar para hacer riego por goteo y vamos a desarrollar la actividad agropecuaria en toda la región de Vaca Muerta”. A la par, destacó que cada nuevo corredor vial incorporará infraestructura digital.

Figueroa agregó que Neuquén busca atraer inversiones vinculadas a centros de procesamiento de datos e inteligencia artificial. “En los mil kilómetros de ruta que estamos haciendo inmediatamente le metemos fibra óptica, porque queremos llegar con buena conectividad a toda la provincia”, indicó.

“Creemos que esas inversiones van a venir a Neuquén. Tenemos la temperatura ideal, seguridad energética, gas, agua y condiciones para generar energía”, señaló al referirse al proyecto del Super Rigi.

El gobernador insistió en el concepto de que las condiciones actuales de la provincia ofrecen “una oportunidad histórica para Neuquén” y convocó a municipios, sectores productivos y privados a prepararse para el crecimiento que se proyecta “El que no se sube al tren del progreso va a terminar quedando afuera”, recalcó.

Represa

También confirmó que en aproximadamente un mes será inaugurada la represa de Villa del Nahueve, financiada íntegramente por la provincia.

Figueroa sostuvo que el desarrollo de Neuquén depende de reinvertir los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera en infraestructura y oportunidades para las futuras generaciones. “Esta es la última gran oportunidad que tenemos los neuquinos, y estoy convencido de que le vamos a dar solidez”, insistió.

“Ahora un recurso no renovable lo transformamos y lo reinvertimos de otra manera, porque tenemos que generar futuro”, insistió.