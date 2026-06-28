El último adiós a Ernestina Pais: familiares, colegas y amigos la despidieron con profundo dolor

Una casa velatoria de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de abrazos, reencuentros y recuerdos en memoria de la periodista murió este viernes a los 54 años.

Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo a Ernestina Pais en una casa velatoria de la Ciudad de Buenos Aires , donde se vivieron momentos de profunda emoción. Entre abrazos, lágrimas y mensajes de afecto, quienes compartieron distintos momentos de su vida le dieron el último adiós a la conductora, fallecida a los 54 años tras un trágico accidente en un cruce ferroviario de San Isidro .

Apenas pasadas las 10, Federica Pais , la hermana de Ernestina , llegó acompañada de familiares quienes la contuvieron en todo momento.

A tan solo minutos de las 11, el hijo de la periodista y conductora , Benicio Guyot , fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot , llegó a despedir a su mamá.

Velorio Ernestina País. Su hijo Benicio Guyot. Velorio Ernestina País. Su hijo Benicio Guyot.

Velorio Ernestina País. Su hermana Federica. Velorio Ernestina País. Su hermana Federica Pais.

Velorio Ernestina País. La madre de la periodista Velorio Ernestina País. La madre de la periodista

Velorio Ernestina País. Su ex pareja Alejandro Guyot. Velorio Ernestina País. Su ex pareja Alejandro Guyot.

El joven también llegó acompañado por su padre, a quien tuvo a poco metros durante la entrada a la casa velatoria.

Los famosos que se acercaron a despedir a Ernestina Pais

Una de las primeras figuras en llegar fue José María Muscari, quien fue su director en El divorcio del año. En el momento de morir, la actriz se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para trabajar en la obra, donde compartía elenco con figuras como Romina Gaetani, Diego Ramos, Rocío Igarzabal y Juan Palomino.

Velorio Ernestina País. José María Muscari. Velorio Ernestina País. José María Muscari.

Muscari eligió llegar junto a Mariela Asensio, la dupla con la que compartió la dirección de la última apuesta teatral de Pais. En las primeras horas del encuentro, los dos caminaron en silencio por la vereda porteña antes de entrar a la sala velatoria.

Velorio Ernestina País. Romina Gaetani.. Velorio Ernestina País. Romina Gaetani.

Minutos después, arribó Romina Gaetani, profundamente conmovida por la muerte de su compañera y amiga. También, la cantante y compositora María Eva Albistur se acercó a darle el último adiós.

Velorio Ernestina País. María Carámbula. Velorio Ernestina País. María Carámbula.

Entre otras de las celebridades presentes en el velatorio estuvo María Carámbula, quien llegó acompañada de su familia.

El actor Alejandro Ortiz y el productor periodístico Eloy Alazard fueron a despedir a Ernestina en medio del encuentro de figuras de espectáculo a las afueras de la casa velatoria.

Velorio Ernestina País. Gastón Pauls. Velorio Ernestina País. Gastón Pauls.

Ya finalizando la despedida íntima, Gastón Pauls se hizo presente a las afueras del lugar. El actor, quien le dedicó unas sentidas palabras al momento de su muerte, se acercó para despedirse de su amiga y exnovia.

Velorio Ernestina País. Diego Ramos. Velorio Ernestina País. Diego Ramos.

También se acercaron otros famosos como por ejemplo, Diego Ramos. El actor, quien compartió elenco con Pais, se mostró esperando en la puerta de entrada para rendirle un último homenaje a su compañera.

Velorio Ernestina País. Rocío Igarzabal. Velorio Ernestina País. Rocío Igarzabal.

A lado del actor, Rocío Igarzábal se presentó en el punto de encuentro para darle un último adiós a su compañera, con quien también compartía elenco.

Velorio Ernestina País. Dalma Maradona. Velorio Ernestina País. Dalma Maradona.

Velorio Ernestina País. Malena Guinzburg. Velorio Ernestina País. Malena Guinzburg.

Velorio Ernestina País. Bicho Gómez. Velorio Ernestina País. Bicho Gómez.

Dalma Maradona se acercó este domingo al velatorio de su compañera. También Malena Guinzburg y Bicho Gómez ingresaron a la sala velatoria, en recuerdo de la amistad que tenía la actriz con Jorge Guinzburg en el emblemático ciclo Mañanas informales.

La emotiva despedida de Gastón Pauls

Profundamente conmovido por la inesperarda muerte de Ernestina, el actor tuvo unas emotivas palabras para despedir a “su amiga y exnovia”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaston Pauls (@gastonpauls22)

“Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros.

Todo eso fuimos.”, comenzó escribiendo Pauls en su cuenta de Instagram, donde también compartió fotos don la periodista.

“Acá seguirás siempre ERDNE. Te amo.Y esas fueron tus últimas dos palabras ayer en tu último mensaje Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje amada ERDNE”, finalizó.

El accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais

La periodista y conductora televisiva Ernestina País murió este viernes a los 54 años luego de protagonizar un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

ernestina pais tren muerte

Según se informó, la conductora manejaba un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. En ese momento, el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa, provocándole heridas fatales.

Las fuentes policiales y municipales indicaron que tanto las barreras como el sistema de señalización sonora y luminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. Además, las grabaciones no muestran la presencia de peatones en el lugar cuando ocurrió el impacto.