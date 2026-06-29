La palabra que desestabilizó a Tamara Paganini en Gran Hermano por lo que podría abandonar la casa

La jugadora recibió una inesperada palabra por parte de una persona de su círculo íntimo que la descolocó. Qué hizo Santiago Del Moro en la casa.

Tamara Paganini sorprendió en la casa de Gran Hermano al afirmar, de forma inesperada, que abandonaría la casa luego de recibir una palabra inesperada que la corrió de eje y la hizo salir de su idea. Durante la presencia del conductor Santiago Del Moro en la casa con el fin de hablar con ellos y hacerles llegar una palabra de un familiar o persona de su círculo íntimo, que sirva como guía para el juego.

Revelado durante la transmisión en vivo, la jugadora recibió una palabra especial a la que no pudo determinar con precisión al aspecto que debía cambiar. "Activá", le escribieron en un papel mientras que ella respondió de forma sorpresiva: “No sé, que me putee más con la gente, qué sé yo, la verdad. Supongo que me tendré que pelear. ¿Me pelearé?”.

Ante esta situación, el conductor dijo: “Lo tuyo es una revancha, pero lo tuyo es una revancha en la vida, India, como yo te digo siempre. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Por lo que pasó. Pase lo que pase ya lo cerraste”. Por otra parte, Tamara fue clara:“Sí, pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nom0leste/status/2071419290905903590&partner=&hide_thread=false TAMARA PAGININI QUIERE ABANDONAR LA CASA DE GRAM HERMANO pic.twitter.com/p3hzdDcGV8 — nom0leste (@nom0leste) June 29, 2026

“Activar tiene que ver con la acción, con todo. Sos una mujer de acción aparte”, dijo Santiago, mientras que recibió de la jugadora: “Sí, salvo que esté en el fondo del pozo. Pero trato, estoy tratando”. A su vez, el conductor insistió: “Como tenemos todos momentos. Vamos, India”.

“No, no me enojé con la palabra, me quiero ir”, dijo con sorpresa Tamara mientras que Del Moro puso paños fríos: “Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir”.

Conmovida por su situación, explicó: “Evidentemente no alcanza lo que puedo”. Del Moro continuó insistiendo: “Activá puede ser divertirte, disfrutar. Activar es de acción. Es de accionar. De pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza. No de putear, no pasa por ahí, me parece”.

Tamara Paganini

Para cerrar el encuentro dutrante la cena, Del Moro lanzó una reflexión: “Te juro, te juro en todas las temporadas que hice, toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial. Y es una pena por tu historia. Pero pensalo, vamos a terminar la cena”.