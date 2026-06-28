El drama de Silvina Escudero: el durísimo episodio personal que marcó la relación con su exmarido

La actriz y bailarina contó la odisea que debió atravesar para quedar embarazada y cómo la afectó en su vida cotidiana.

Silvina Escudero volvió a hablar sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida y reveló cómo la búsqueda de la maternidad terminó afectando profundamente su relación de pareja. En una entrevista reciente, la bailarina reconoció que la pérdida de un embarazo y los años de tratamientos dejaron secuelas difíciles de superar. Cuando le consultaron si ese proceso había deteriorado el vínculo con su exmarido, fue contundente: “Totalmente” .

Con enorme sinceridad, la bailarina explicó que el desgaste emocional y físico impacta inevitablemente en quienes atraviesan estas experiencias. “ No hay pareja que no salga lastimada o quebrada después de atravesar algo así . Es realmente muy duro, sobre todo cuando son muchos años de sufrimiento emocional y físico”, expresó, al recordar una etapa marcada por la incertidumbre, los tratamientos y el dolor.

La actriz también destacó que, aunque muchas veces el foco está puesto en la mujer, el duelo alcanza a ambos integrantes de la pareja . “No le quiero sacar el peso al hombre porque sé que también es muy doloroso para él. Es un duelo para los dos ”, sostuvo. Según explicó, las consecuencias emocionales de estos procesos suelen extenderse mucho más allá de los tratamientos médicos y pueden generar heridas difíciles de sanar.

Durante la charla, confesó que todavía no se siente preparada para contar en detalle todo lo que vivió, aunque reconoció que le gustaría hacerlo en el futuro para acompañar a otras mujeres. “Siento que todavía no estoy lista para contar todo lo que viví. Ojalá algún día pueda hacerlo porque creo que mi experiencia puede ayudar a otras personas”, señaló, en referencia a los mensajes que recibe habitualmente en redes sociales de personas que atraviesan situaciones similares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1791650812030025948&partner=&hide_thread=false Silvina Escudero comparte cómo fue perder su embarazo



"Me siento más libre contándolo".#NocheAlDente @JotaxTV pic.twitter.com/xlIsrTwjCv — América TV (@AmericaTV) May 18, 2024

Cómo fue el tratamiento al que se sometió Silvina Escudero

Escudero también describió cómo los tratamientos modificaron por completo su rutina y su vida cotidiana. “La mujer tiene que dejar su trabajo, sus actividades y estar disponible las 24 horas para llamados médicos, estudios, turnos inesperados y cirugías. Para quienes somos muy trabajadoras también es un golpe enorme”, explicó. Finalmente, resumió el impacto de aquellos años con una frase cargada de emoción: “Sí, tuve años de estar rota. Y hay una parte de mí que nunca se va a recuperar”.