El Turco García la pasa mal con el baile de su esposa en Gran Hermano: "Bajé 11 kilos"

La visita del Turco García a la casa de Gran Hermano durante el segmento “Congelados” volvió a poner en el centro de la escena su relación con Mariela Prieto , participante del reality. Tras su paso por el programa, el exfutbolista habló públicamente sobre el impacto que tuvo en él el comentado baile que su pareja protagonizó junto a Emanuel Di Gioia dentro de la casa.

Lejos de ocultar sus sentimientos, reconoció que las imágenes le generaron malestar y sorprendió al revelar las consecuencias que tuvo en su salud. “Cuando vi el baile por primera vez me quería matar, bajé 11 kilos. Es la dieta Mariela Prieto”, expresó entre la sinceridad y el humor.

A pesar del disgusto que le provocó la situación, el exfutbolista evitó cualquier tono agresivo y destacó la importancia que Mariela tuvo a lo largo de su vida. Durante una entrevista televisiva, recordó momentos difíciles que atravesó y resaltó el acompañamiento que recibió de su pareja. “Es una mujer que si no fuera por ella yo estaría muerto hace muchos años” , aseguró. Además, valoró el respaldo que ella le brindó en cuestiones personales y familiares, al señalar: “Me perdonó muchas cosas, tengo un hijo extramatrimonial que ella me hizo ver”.

“Si ella se bancó todo lo que hice, ¿cómo no me voy a bancar tres bailes?” El Turco García rompió el silencio sobre el vínculo entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia dentro de Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con su sinceridad. Invitado a Cortá por Lozano, el… pic.twitter.com/zv19pWUsy4

Consultado sobre qué ocurrirá cuando la mediática abandone el ciclo, el exdelantero dejó en claro que no tiene pensado transformar el episodio en un conflicto de pareja. “Vamos a tener una charlita cuando salga, pero bien, como charlamos siempre”, afirmó. También intentó comprender el contexto de encierro y exposición que atraviesan los participantes del programa, y sostuvo que algunas conductas pueden interpretarse de manera diferente desde afuera. “Por ahí se fue de mambo al estar ahí dentro”, reflexionó.

Qué dijo el Turco García sobre los rumores de romance con Melisa Anzoategui

En la misma entrevista, el ídolo de Racing aprovechó para desmentir versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Melisa Anzoategui, expareja de la Hiena Barrios. Al ser consultado por esos rumores, descartó cualquier posibilidad de romance con una respuesta tajante: “¿Cuántos años tiene? Podría ser mi hija”.

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La historia volvió a generar repercusión entre los seguidores de Gran Hermano, especialmente porque el baile entre Prieto y Di Gioia fue uno de los momentos más comentados de la temporada. Sin embargo, las declaraciones del exfutbolista dejaron entrever una postura conciliadora y alejada del escándalo. Aunque admitió que sufrió al ver las imágenes y que el episodio lo afectó profundamente, insistió en valorar el vínculo construido durante años y en afrontar cualquier diferencia mediante el diálogo.