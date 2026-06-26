El comentario sin filtro de Yanina Zilli con indirecta a Andrea del Boca en Gran Hermano

La jugadora recibió una picante pregunta del conductor Santiago Del Moro y respondió con sinceridad. Las declaraciones de Zilli.

Gran Hermano se vio conmovido por una impactante caída que sufrió Yanina Zilli cuando intentaba cumplir con una prueba que envió el Big para todos los participantes: el teléfono rojo y un llamado que hizo volar a la participante cuando intentaba llegar primera. Luego de la preocupación que generó el golpe y después de confirmar que no tenía mayores consecuencias, el conductor Santiago Del Moro habló sobre lo sucedido.

“ Zilli , me asustaste mucho, nos asustamos todos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos así... solamente vos ” , dijo el líder del ciclo sobre la estruendosa caída. Lejos de responder con tristeza, Zilli no le sumó preocupación y respondió distendida: “Qué hacía yo a los 60 años corriendo, porque justo salía del dormitorio, era la primera y arranqué con todo, pero era una sandalia que no tenía ni talonera. Pero yo estoy loca, es una inconsciencia, me olvido de que tengo 60 con esas sandalias”,

Luego de ese relato, Del Moro hizo una pregunta que fue interpretada por muchos fanáticos del reality como una indirecta hacia Andrea Del Boca : “¿Pensaste en algún momento en abandonar?”, dijo. Automáticamente, esa consulta recordó la caída de la actriz por la cual decidió salir por un tiempo de la casa.

Del Moro Yanina Silli pregunta tras su caída

En su relato, Yanina reconoció que lo analizó y barajó la posibilidad: “Anoche cuando estaba sola dije: ‘Por algo me pasan estas cosas’. No se lo dije a nadie. Y después dije: ‘No, ya está, me tengo que poner bien’. Hace cuatro meses que estoy acá peleándola, luchándola, aislada. Y pensé: ‘No, estoy en la recta final, si me tengo que ir será en el momento que me saque la gente’. Pensé que era una señal, me estoy pasando ya de vueltas acá”.

Si bien tomó una decisión opuesta a la que eligió Del Boca, no descartó la posibilidad y estuvo en su consideración pero se convenció de seguir. Mientras tanto los fanáticos creen que podría ser una pregunta chicana.

Cómo fue la caída

Yanina Zilli vivió una noche de mucha tensión este miércoles en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). La participante corrió a atender el teléfono que otorgaba un beneficio a quien lo hiciera, pero su carrera hasta el teléfono rojo terminó en una fuerte caída.

En el afán de querer atender antes que sus compañeros, se chocó con Emanuel y Hanssen por lo que terminó en el piso con un golpe en la cabeza. Las imágenes generaron conmoción en los seguidores del programa que mostraron su preocupación en las redes sociales.

Automáticamente, los participantes se acercaron a ver cómo se encontraba y la levantaron. La exvedette se reincorporó tomándose la frente, en el lugar donde se lastimó.

Luego, Santiago del Moro entró a la casa para conocer qué había pasado y repasó las imágenes de la caída que muestran que Ema y Hanssen venían corriendo y forcejeando, y en esa lucha quedó atrás la actriz, que no pudo mantenerse en pie.

Ya sentada en un pequeño banco mientras recibía la atención y el cuidado de los otros concursantes, Zilli dijo: “Me siento mal”.

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Según informó Santiago del Moro, los médicos la atendieron en el confesionario y le hicieron los chequeos correspondientes. Minutos después, Zilli entró al confesionario a emitir sus votos en medio de la gala de nominación y aseguró estar con dolores, pero recuperándose.