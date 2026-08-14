Proponen declarar a Martín Cirio Personalidad Destacada de la Ciudad

La iniciativa fue propuesta por un legislador peronista. La reacción del influencer tras la propuesta que generó polémica y se viralizó.

Martín Cirio podría convertirse en Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras la presentación del proyecto del legislador peronista Federico Mochi que propone otorgarle esta distinción con el fin de reconocer "su aporte a las nuevas industrias culturales y su capacidad creativa".

En el texto presentado oficialmente por Mochi, se repasa la trayectoria del streamer y humorista, destacando sus orígenes porteños y el fenómeno de masas que construyó con su audiencia.

“El presente proyecto de declaración —expone en el texto Mochi— tiene por objeto otorgar la distinción de Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Gustavo Mariano Martín Frattini, conocido como Martín Cirio, por su trayectoria en la creación de contenidos digitales, la comedia y la producción cultural contemporánea.

Al mismo tiempo, el escrito justifica la decisión al sostener que Cirio "alcanzó una audiencia amplia y trascendió lo digital: llevó sus unipersonales de stand-up a salas de teatro del país y del exterior. Además de lo audiovisual, incursionó en la literatura - con obras de ficción y crónicas-, y en la música pop y en distintos formatos de entretenimiento".

Y cierra los fundamentos con la siguiente frase: “Por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración”.

La reacción de Martín Cirio

El influencer no tardó en responder y usó el humor que lo caracteriza durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube para reaccionar a la noticia. “¡Bravo ese legislador! ¡Bravo la Ciudad de Buenos Aires! ¡Viva la Argentina!”, exclamó, divertido.

“He inculcado vocabulario, tantas cosas. He enseñado a hacer enemas. Mucha gente lo aprendió gracias a mí”, expresó, a puro doble sentido. Además, recordó haber publicado música y libros, y concluyó: “Por supuesto que puedo ser personalidad destacada. ¿Por qué no?”.

“Lo que me enoja es que me hayan propuesto en la Ciudad y no en el país o en América Latina directamente”, ironizó, restando gravedad al asunto.