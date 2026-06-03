La triste despedida de Silvina Escudero a su perra Mulata

La bailarina eligió sus redes sociales para decirle adiós a quien fue su compañera durante 16 años. El emotivo posteo.

Silvina Escudero atraviesa horas de dolor tras la muerte de su perra Mulata . La mascota que acompañó a la bailarina durante 16 años atravesaba problemas de salud desde hace un tiempo.

Con una serie de imágenes y un extenso escrito en sus redes sociales, la influencer y defensora de animales relató la importancia de Mulata en su vida. “Dieciséis años de amor puro” , escribió, agradeciendo a su Schnauzer por el tiempo compartido y por haber sido su compañera en diferentes etapas y experiencias.

Escudero recordó que fue ella quien estuvo presente cuando de independizó y las diferentes actividades que compartieron durante todo este tiempo. “Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7”, escribió recordando desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliches y hasta publicidades.

“Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor”, sumó refiriéndose a la importancia de la mascota en el plano emocional.

“Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar”, expresó Escudero, describiendo la dificultad de enfrentar la ausencia diaria de su perra y la importancia que tuvo en su vida.

“Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única”, afirmó en el mensaje dedicado a Mulata, a quien definió como su reina, su amor y su compañía por toda la eternidad.