Al horno: el sugerente audio que el Turco García le mandó a la exnovia de la Hiena Barrios

El Turco García volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se difundiera un audio que habría enviado a Melisa Anzoátegui, la ex pareja de Rodrigo “La Hiena” Barrios . La polémica surgió apenas días después de su emotiva participación en el segmento “Congelados” de Gran Hermano , donde ingresó a la casa para reencontrarse con Mariela Prieto, su pareja, quien continúa dentro del reality.

Mientras el exfutbolista intentaba bajar el tono a los rumores sobre una supuesta relación paralela, nuevas declaraciones y material difundido en televisión volvieron a instalar el tema. La primera en hablar fue Anzoátegui, quien aseguró sentirse sorprendida por la exposición pública de una situación que, según sostuvo, era conocida por muy pocas personas .

En una entrevista televisiva explicó que algunas fotografías junto al exjugador se filtraron sin su consentimiento y afirmó que, tras comunicarse con él para advertirle lo ocurrido, recibió una reacción inesperada. Según relató, el ídolo de Racing le envió un mensaje de voz , pero poco después lo eliminó y la bloqueó de todas sus vías de contacto, dejando abruptamente interrumpida la comunicación entre ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/plchismes/status/2070847400621601245&partner=&hide_thread=false En medio de las especulaciones de SEPARACIÓN entre el TURCO GARCÍA y MARIELA, actual participante de #GranHermano, comenzaron a circular rumores de una SUPUESTA RELACIÓN del exfutbolista con otra mujer.



En #SQP habló la mujer señalada como la presunta 'AMANTE' pic.twitter.com/zx4uKjwIt4 — Pretty Little Chismes (@plchismes) June 27, 2026

Durante la conversación, la joven contó que conoció al futbolista en mayo y que el vínculo se desarrolló a lo largo de las últimas semanas. También intentó aclarar algunas versiones que circularon en distintos programas de espectáculos. “No soy la pareja”, remarcó, al tiempo que explicó que compartieron algunas salidas y largas conversaciones vinculadas al trabajo social que ambos realizan. De acuerdo con su relato, el contacto se fue construyendo a partir de intereses en común, aunque evitó profundizar sobre el alcance sentimental de la relación.

Los audios del Turco García que lo dejan mal parado

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando en televisión reprodujeron un supuesto audio enviado por García. En el mensaje, el exdelantero expresaba frases de tono afectuoso y romántico dirigidas a Anzoátegui. Entre otras palabras, se lo escucharía decir: “Dale bonita, yo también tengo ganas de estar, estoy solito acá”, para luego agregar: “Quiero hacerte cucharita, abrazarte y despertarme y hacerte el amor”.

La controversia se produce en un momento especialmente delicado para el exdelantero. Horas antes de que se conociera el audio, el exfutbolista había hablado públicamente sobre su relación con su esposa y el impacto que le provocó verla bailar junto a Emanuel Di Gioia dentro de GH. “Cuando vi el baile por primera vez me quería matar, bajé 11 kilos. Es la dieta Mariela Prieto”, comentó con una mezcla de humor y sinceridad al referirse a las emociones que atravesó mientras seguía el programa desde afuera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefenoticias/status/2070233685543301249&partner=&hide_thread=false “Si ella se bancó todo lo que hice, ¿cómo no me voy a bancar tres bailes?”

El Turco García rompió el silencio sobre el vínculo entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia dentro de Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con su sinceridad.

Invitado a Cortá por Lozano, el… pic.twitter.com/zv19pWUsy4 — Telefe Noticias (@telefenoticias) June 25, 2026

Pese a todo, García insistió en destacar la importancia que Prieto tiene en su vida y evitó confrontaciones públicas. Incluso aseguró que mantiene un profundo agradecimiento hacia ella por haberlo acompañado en momentos difíciles. “Es una mujer que si no fuera por ella yo estaría muerto hace muchos años”, afirmó. Mientras tanto, la aparición del audio y las declaraciones de Anzoátegui agregan un nuevo capítulo a una historia que sigue sumando versiones.