Qué espera obtener la Justicia en el celular de Ernestina Pais

La Justicia peritará el celular de la histórica conductora televisiva para conocer detalles sobre el hecho. Cómo encontraron el Iphone.

La muerte de Ernestina Pais luego de que su auto sea impactado por una formación del Tren de la Costa en el barrio de Martínez, generó una fuerte tristeza retratada en el último adiós hecho este domingo y un sinfín de investigaciones para determinar cuáles fueron los motivos por los que se concretó el choque.

En las últimas horas se conoció que la Justicia buscará información de suma importancia en el celular Iphone de la conductora televisiva para determinar si Pais lo usaba al momento de cruzar las vías del tren a las 19:24 del viernes. La pericia será realizada en un laboratorio de la Procuración bonaerense y temen que tenga cierta dificultad debido a que algunos modelos resisten al software forense, pero la esperanza está en su familia debido a que esperan que algún integrante conozca la clave.

Cabe recordar que la causa pasó a estar a cargo de Carolina Aesprella , luego de la participación de María Paula Hertrig , quien investigó el caso en las primeras 48 horas ya que estaba haciendo cobertura en el turno de fin de semana. Cabe recordar la primera profesional en accionar había ordenado la autopsia al cuerpo de la conductora y, también, la pericia accidentológica del automóvil (Honda City) para determinar si existió o no una falla mecánica.

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El celular de la víctima del choque fue hallado luego de que un móvil policial vaya a la casa de la conductora y le pida a familiares que la llamen. Consumado el pedido, el celular sonó en el Honda City.

Cuáles fueron las últimas palabras de Ernestina Pais tras ser arrollada por un tren

Luego del accidente registrado, un reportero del canal televisivo C5N se acercó al lugar del hecho y habló con un joven que se acercó al auto de la conductora televisiva a minutos del choque con el fin de ayudar a la víctima. Consultada por el medio, el testigo reveló cuáles fueron las últimas palabras de Pais.

“Yo estaba en mi taller y escuché el golpazo. Salí corriendo y la señora dijo: ‘No me toquen, no me toquen’”, dijo en su relato y luego afregó sobre cuál era el contexto del momento: "Salía humo de adentro del vehículo. Volaron los plásticos. La policía llegó a los 20 o 30 minutos; después llegaron los bomberos, Defensa Civil y la ambulancia”.

Testigo choque Ernestina Pais

“Cuando se fue la ambulancia vino la Policía Científica. Pusieron la carpa y se llevaron el cuerpo”, reveló. Por otra parte, el joven contó que no conocía la figura de Ernestina: “No, no sabía que era famosa. Primero pensé que era un hombre. Después me enteré de que era una mujer”

En su relato, profundizó sobre qué dijo Pais cuando se acercaron personas para ayudar. “Me dijo ‘no me toquen, no me toquen’. Tenía el cuello hacia abajo y estaba recostada sobre el asiento del acompañante. Dijo ‘no me toquen, no me toquen’, respiró unos segundos y después no respiró más”, contó.

Para cerrar, el testigo contó: “Por el golpe con el que la arrastró el tren, quedó tirada así. El vidrio estaba estallado y tenía las piernas llenas de vidrios”