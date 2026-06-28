Es psicólogo y renunció a su trabajo estable en Vaca Muerta para ayudar a otros jóvenes a encontrar su propósito

Federico Rodríguez resignó un sueldo alto en una empresa de servicios petroleros para perseguir su verdadera vocación. Qué proyecta para los jóvenes neuquinos.

A los 26 años, Federico Rodríguez parecía haber cumplido el sueño de muchos jóvenes de Neuquén. Tras graduarse como psicólogo , consiguió un trabajo estable con un salario alto en una empresa de servicios petroleros. Sin embargo, el sueldo y la seguridad exigían resignar su salud mental y su verdadera vocación, por lo que se decidió a patear el tablero. Renunció y apostó todo a crear eso que lo apasionaba desde chico: un ciclo de conferencias para motivar a los jóvenes a encontrar su propósito.

Aunque nació en Buenos Aires, desde los 13 años vive en Neuquén capital, donde cursó la secundaria y sus estudios universitarios. Se graduó como Licenciado en Psicología en la Universidad de Flores (UFLO) mientras compaginaba la cursada con su formación en coaching ontológico.

"Me orienté como psicólogo laboral organizacional y a partir de una pasantía pude ingresar a la empresa donde estaba y ya me quedé trabajando fijo en Vaca Muerta ", explicó el joven a LM Neuquén.

Si bien sus primeras funciones se vinculaban al área soft de Recursos Humanos, con evaluaciones de desempeño o planes de carrera, un cambio de estructura de la empresa de sercivio petroleros lo forzó a dedicarse a la gestión de Recursos Humanos, un área más dura y burocrática que ya no respondía a sus intereses vocacionales.

Con el ímpetu que lo caracteriza, Federico ya había pasado por varias experiencias laborales. Además de tener su espacio de consulta como psicólogo, se desafió como docente universitario y continuó sus estudios a través de una maestría en Recursos Humanos y otras especializaciones.

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Sin embargo, el escenario laboral en Vaca Muerta lo plantaba frente a un dilema: su salario de casi 4 mil dólares mensuales le exigía un costo muy alto para su salud mental. Por eso, indagó en su propia historia para encontrar aquello que lo motivaba y lo conectaba con su pasión.

De la gestión de personal a las conferencias

"Mi sueño desde chico fue ser conferencista", dijo Federico, que desde la infancia se fascinaba con las charlas TED, la oratoria de Tony Robbins y el efecto que las conferencias causaban en la gente. "No es sólo una persona con algo interesante para contar, es la conexión de muchas personas en un solo momento, esa conexión especial", relató.

"Ya a los 19 o 20 años quería crear un espacio de conferencias, me encantaba el contacto con la gente, tenía cualidad para generar conversiones masivas pero sentía que me faltaban herramientas para darle un sustento científico", afirmó.

Federico Rodriguez VM psico

Hoy, graduado como psicólogo y con seis años de una variada experiencia laboral, sintió que tenía más armas para darle vuelo a su proyecto. Así nació Jóvenes Protagonistas, un ciclo de conferencias que se estrena este sábado en el Hotel Hilton, con una primera charla que será el puntapié de un ciclo quincenal que será totalmente gratuito.

Tras renunciar a su empleo estable en Vaca Muerta, Federico asume un desafío nuevo con algunos ahorros, expectativas y una enorme dosis de valentía, que lo empujó a afrontar la incertidumbre para perseguir aquello que lo apasiona de verdad.

Y aunque su propio salto a lo desconocido puede servir como inspiración, su ciclo de charlas se propone compartir experiencias y otros casos de éxito con oradores invitados. Y también una propuesta hacia adentro: a revisar nuestra propia historia para conectar con la identidad.

Encontrar el propósito

Cuando anunció que renunciaba a su empleo estable para ofrecer un ciclo de conferencias gratuitas, la respuesta de su entorno fue unívoca. "'¡Estás loco!', me decían todos", dijo entre risas. "Pero al mismo tiempo surgía algo divertido: me decían que me conocían y que confiaban en que me iba a ir muy bien, y que me apoyaban en la decisión que estaba tomando", aclaró.

federico rodriguez psico

Su familia y amigos recibían el timonazo de Federico con esa dualidad, entre la incomprensión y el respaldo incondicional. Hoy, los jóvenes que lo contactan para sus conferencias le piden consejos para cumplir sus objetivos. "Muchos me dicen que su meta es ganar el sueldo que estaba ganando yo", confesó.

Como psicólogo, él los anima a indagar un poco más allá. "Les pregunto no sólo el qué sino el para qué, al final de todo eso es cuando aparece el sueño", dijo y mencionó que trabaja con los jóvenes para entender sus sueños, sus expectativas y no sólo sus objetivos al corto plazo.

"La idea de Jóvenes Protagonistas surge a partir de crear una comunidad joven que pretende formar, conectar y construir futuro con mayor criterio", dijo y agregó: "Queremos brindar un espacio de inspiración y motivación y que cada 15 días se lleven herramientas de alto impacto para empezar a pensar en el proceso que deben hacer para construir el sueño que quieren".

fede rodriguez psico vm

El ciclo ofrece dos grandes ejes: "el primero es sobre la identidad y la proyección de futuro, que voy a trabajar personalmente y tiene que ver con valores y creencias jóvenes para alcanzar un mejor formato de vida. El segundo incluye casos de éxito con invitados, donde se tocan temas como empleabilidad, desarrollo de marca digital".

El objetivo de este ciclo gratuito no es transmitir consejos sino hacer que los jóvenes se puedan entender a ellos mismos con su identidad, sus valores, conductas y emociones. "Queremos ver si hay una dificultad emocional, cognitiva o de comportamiento para detrabar una parte de tu potencial que ata tu proyecto personal o de negocios", explicó el coordinador.

Escuchar para crecer

Federico aseguró que la mayoría se sorprende cuando les aclara que las conferencias son 100% gratuitas. "Todos asumen que se cobran entradas y cuando les digo que el acceso es gratuito, ya se convencen para asistir", explicó.

A sólo tres días del lanzamiento, completó los 100 cupos disponibles, por lo que ya simó más lugares para todos los interesados, y se registraron 150 personas. Tanto en su espacio de consulta como en estas instancias grupales, Federico se nutre de la escucha.

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"Siempre en mi trabajo más importante fue escuchar al otro, entender su mundo para poder brindar esas herramientas, y al final aprendés más vos que esa persona", dijo y destacó: "Todo lo que se dispara detrás del aprendizaje, entrenar atención, memoria y empatía, nosotros lo vemos sesión a sesión para brindar mejor servicio".

Por eso, consideró que las experiencias compartidas son también una forma de aprender de los otros, en lugar de pensar la conferencia como una charla unidireccional con fórmulas universales.

Y de esa escucha quiere nutrirse él también, que no pensó en convertir Jóvenes Protagonistas en una fuente de ingresos alternativa a su sueldo petrolero. "A mediano plazo no pienso en el dinero, voy a esperar a que tenga rédito social para los jóvenes", dijo y aclaró que, en paralelo, trabaja en otros proyectos para construir su propio camino profesional, con el lanzamiento de su libro y la creación de una consultora propia que conecte recursos humanos con la búsqueda del propósito.