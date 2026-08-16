Un extraño animal apareció en barrio Sapere durante la noche: qué especie es, según la IA

Una vecina de Sapere observó el paso de un animal gigante sobre la calle Juan XXIII, lo que sorprendió a todos. Que animal podría ser, según la Inteligencia Artificial.

Este sábado por la noche una extraña criatura recorrió las calles del barrio Sapere . El animal quedó registrado en el video de una vecina de la zona, quien logró capturarlo mientras cruzaba por la calle Juan XXIII.

Según se pudo observar en el video de tan sólo 7 segundos, se lo ve corriendo por la vereda a la especie de roedor. Según precisó la vecina en diálogo con LM Neuquén , se trata de una especie que a simple vista indica que no es una mascota común y corriente.

Incluso, indicó que el martes llamarán a Zoonosis para realizar un seguimiento del animal. Frente al extrañamiento y desconocimiento, la Inteligencia Artificial deslizó las posibilidades de qué extraña especie se trata.

Frente a la pregunta de qué animal podría tratarse, ChatGPT indicó que "por la forma de desplazarse y la silueta que se alcanza a distinguir, mi identificación más probable es una rata grande, aunque el video está bastante oscuro y no permite confirmar al 100%".

Las características de ChatGPT para indicar de qué animal se trata

Analizando cuadro por cuadro, la IA reveló las características que la llevaron a indicar que se trata de una rata grande y descartó otras posibilidades.

"Después de revisar nuevamente la secuencia, me parece una hipótesis más probable que sea este animal", indicó el ChatGPT. Frente a esta resolución, indicó algunas características:

Cuerpo alargado y bajo , con el abdomen bastante cerca del suelo.

, con el abdomen bastante cerca del suelo. Cola larga y fina que parece prolongarse claramente detrás del cuerpo; esto es muy característico de las ratas.

que parece prolongarse claramente detrás del cuerpo; esto es muy característico de las ratas. Coloración oscura uniforme , sin la franja blanca que esperaría ver en un zorrino.

, sin la franja blanca que esperaría ver en un zorrino. Cabeza relativamente pequeña y hocico puntiagudo .

. El tamaño puede resultar engañoso por la perspectiva: una rata parda adulta grande puede parecer sorprendentemente grande, especialmente de noche y grabada desde cierta distancia.

En cambio, si fuera un zorrino, esperaría una cola más peluda y voluminosa y, sobre todo, alguna señal de la coloración blanca característica.

Ante estas situaciones inusuales, lo primero que hay que hacer es comunicarse con la Dirección Provincial de Fauna o a la Subsecretaría de Medioambiente del Municipio, a través de Defensa Civil, por la línea 103.

"El procedimiento es intentar su captura y obviamente dejarlo en un ambiente parecido al que tienen en la ciudad de Neuquén", explicó Francisco Baggio tiempo atrás, ante la aparición de un animal extraño en el centro de la capital neuquina.