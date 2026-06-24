Juicio por la desaparición de Loan Peña: Laudelina se negó a declarar y citaron a Elisa Carrió

A dos años de la desaparición del pequeño, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lleva a cabo el juicio. Por qué citaron a la exdiputada.

La tercera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional , realizada luego de un cuarto intermedio de 72 horas .

La expectativa estaba puesta en una posible declaración de Laudelina Peña , una de las acusadas a quienes la fiscalía federal les atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño, además de maniobras posteriores para desviar la investigación.

En los tribunales estiman que el proceso podría extenderse por al menos seis meses , según la cantidad de testigos que finalmente declaren, las presentaciones de las defensas y la duración de las indagatorias y de los planteos procesales.

loan El grupo de acusados por la desaparición de Loan se divide en dos, con roles y responsabilidades diferentes.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolverá primero los planteos de nulidad pendientes e identificará formalmente a los 17 imputados. Después les consultará si desean ampliar sus indagatorias. Esa instancia es la que aprovecharía Laudelina Peña para declarar ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, este último presente en forma remota.

Laudelina no declaró y mantuvo silencio ante el tribunal

Pese a lo que había anticipado su abogada, Mónica Chirivin, Laudelina Peña - tía de Loan - decidió no ampliar su declaración indagatoria. Una vez identificada formalmente por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, le consultó si haría uso de su derecho a declarar.

La principal acusada por la desaparición de Loan respondió que no. La decisión sorprendió porque su defensa había adelantado que expondría su versión de los hechos e incluso que estaría dispuesta a responder preguntas durante el debate.

Laudelina Peña

Laudelina ya había sido indagada en dos oportunidades durante la investigación, ambas en julio de 2024. Ahora optó por mantener silencio en esta instancia del juicio oral.

Quienes siguen de cerca el proceso especulan con que pueda declarar más adelante. Una de las posibilidades es que espere a que la fiscalía y las querellas terminen de producir buena parte de la prueba antes de volver a sentarse frente al tribunal para exponer su versión de los hechos.

Los principales acusados optaron por el silencio

Laudelina Peña no fue la única que decidió no declarar. El resto de los imputados acusados por la desaparición de Loan también rechazó la posibilidad de ampliar sus indagatorias en esta primera instancia del juicio oral.

Walter Maciel caso Loan

Daniel “Fierrito” Ramírez, Antonio Benítez —esposo de Laudelina— y el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez respondieron negativamente cuando el presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni, les consultó si deseaban hacer uso de ese derecho.

La única excepción fue el excomisario Walter Maciel, quien adelantó que no declarará por ahora, pero que espera escuchar primero las testimoniales antes de definir si expone su versión de los hechos ante los jueces.

Citan a declarar a Elisa “Lilita” Carrió

A pedido de la defensa de Laudelina Peña, Mónica Chirivin, el Tribunal decidió citar a Elisa Carrió a declarar como testigo.

Elisa Carrió

La solicitud se debe a que la exlíder de la Coalición Cívica dijo luego de que se conociera el tuit del exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que había tomado contacto con el mandatario y que este le habría dicho: “A alguien había que quebrar”, en relación a Laudelina.