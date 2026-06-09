Caso Loan: el desgarrador sueño de su mamá a días del inicio del juicio

María Noguera compartió cómo atraviesa la espera y sus expectativas para el proceso judicial que está por empezar.

María Noguera, mamá de Loan, aguarda con esperanzas el inicio del juicio que arroje la verdad sobre la desaparición de su hijo.

A pocos días del comienzo del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, María Noguera volvió a expresar el dolor y la incertidumbre que atraviesa desde hace casi dos años.

La madre del niño desaparecido en Corrientes relató el impactante sueño que tuvo recientemente, habló sobre las expectativas de la familia ante el proceso judicial y reafirmó que continúa aferrada a la esperanza de obtener respuestas sobre el paradero de su hijo.

“ Mi corazón me dice que está vivo . Sigo soñando que me lo traen”, confesó María Noguera, en diálogo con los medios locales. Según relató, en los últimos días tuvo el mismo sueño en dos oportunidades: Loan regresaba a su casa en un auto blanco.

loan Las solicitudes fueron realizadas tanto por el fiscal general de Corrientes como sus padres.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

Desde ese momento, ya nada volvió a ser igual para la familia Peña. “Es muy difícil vivir todos los días porque sabemos que él no está”, reconoció su madre.

El juicio que devele la verdad

A pocos días del comienzo del juicio, la familia ya se prepara para afrontar uno de los momentos más importantes de la causa. María adelantó que se instalará en la ciudad de Corrientes junto a su esposo y dos de sus hijos para seguir de cerca cada audiencia.

La expectativa está puesta en los siete detenidos iniciales, varios de ellos familiares directos del chico desaparecido.

Para la mamá de Loan, alguno de los acusados conoce la verdad y podría romper el silencio. “Esperamos que alguien se quiebre y diga dónde está Loan. Ellos saben que sus hijos y nietos están bien, comiendo; yo no sé nada del mío”, reclamó con dolor María.

daniel fierrito ramirez loan

Con relación al momento en que tenga que ver a los imputados en la sala, fue contundente: “No voy a bajar la mirada, ellos tienen que sentir vergüenza. Quiero mirarlos de frente para que hablen”.

Además, volvió a criticar la investigación y afirmó: “Se hizo todo mal desde el principio”.

A días de una instancia clave para la causa, la madre de Loan mantiene vivo el mismo ruego que la acompaña desde la última vez que lo vieron. “Si alguien lo tiene, que lo larguen. Hace dos años lo estamos esperando”, pidió.

Los siete detenidos e imputados en el juicio

Los siete acusados enfrentarán cargos por el delito de sustracción y ocultamiento de un menor de edad, según el artículo 146 del Código Pen La gravedad del caso no reside únicamente en el secuestro, sino también en la aparente red de encubrimiento que se activó de inmediato.

Detenidos caso loan

Bernardino Benítez : tío político de Loan, estuvo presente durante el almuerzo y la caminata al naranjal.

: tío político de Loan, estuvo presente durante el almuerzo y la caminata al naranjal. Laudelina Peña : tía del menor, primero fue testigo, luego se la acusó de plantar evidencia y brindar falso testimonio.

: tía del menor, primero fue testigo, luego se la acusó de plantar evidencia y brindar falso testimonio. Daniel Ramírez : amigo de Benítez, partícipe directo de la salida al naranjal.

: amigo de Benítez, partícipe directo de la salida al naranjal. Mónica Millapi : esposa de Ramírez, acompañó a los niños al momento del hecho.

: esposa de Ramírez, acompañó a los niños al momento del hecho. María Victoria Caillava : funcionaria pública, supuestamente actuó como receptora del niño.

: funcionaria pública, supuestamente actuó como receptora del niño. Carlos Pérez : esposo de Caillava, señalado como quien trasladó al menor en su vehículo.

: esposo de Caillava, señalado como quien trasladó al menor en su vehículo. Walter Adrián Maciel: ex comisario, acusado de encubrimiento agravado y participación activa en el ocultamiento.

La investigación sostiene que el matrimonio Pérez-Caillava se retiró del almuerzo con la excusa de ver un partido de fútbol, pero en realidad habría sido para encontrarse con los captores y llevarse al niño. El punto de entrega sería una escuela abandonada conocida como "la tapera", ubicada en las afueras del pueblo.