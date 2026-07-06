"¡Se le salió un diente!": Mirtha Legrand contó una intimidad de Jésica Cirio en pleno programa

En medio de la repercusión que todavía genera la difusión de un video de Jésica Cirio mostrando fajos de dólares en la vivienda que compartía con Martín Insaurralde durante su matrimonio, el nombre de la modelo volvió a instalarse en la televisión. Esta vez fue Mirtha Legrand quien recordó una curiosa anécdota ocurrida años atrás en su programa.

Durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha , la conductora evocó un episodio que vivió cuando Cirio fue invitada a uno de sus tradicionales almuerzos. La Chiqui sorprendió tanto a los presentes como a la audiencia.

Mientras compartía la mesa con Susana Roccasalvo , Diego Ramos, Lucas Morando y Alberto Benegas Lynch, Mirtha recordó un momento que nunca había vivido en su extensa trayectoria televisiva. “En los años que hago televisión, nunca me pasó. Vino un almuerzo, cuando todavía hacía los almuerzos, y estábamos comiendo. De pronto se escuchó un ruido… click: se le había salido un diente”, relató la conductora.

Ante la reacción de los invitados, agregó que se trataba de uno de los dientes delanteros y comentó con cierta duda: “No sé si hago mal en contarlo. Me estoy ganando una enemiga, creo”. Lejos de detenerse, continuó con el recuerdo entre risas: “Agarró el diente, se levantó de la mesa y no sé si fue al camarín, pero volvió a los cinco minutos y lo tenía pegado”.

Según explicó Legrand, la propia Cirio tomó el episodio con humor y en ese momento se interpretó que lo que se había desprendido era una carilla dental. La historia provocó comentarios distendidos entre los invitados. Diego Ramos opinó: “La humaniza un poco más con todo lo que está pasando”, mientras que Lucas Morando ironizó: “Tenían millones, pero los dientes se le caían como a todos”.

El duro análisis de Susana Roccasalvo

Más adelante, la conversación giró hacia la situación judicial y mediática que rodea a Jésica Cirio y a sus exparejas. Fue entonces cuando Susana Roccasalvo compartió una reflexión crítica sobre la modelo. “Eso no es chimento, es una cruda realidad. No me parece curioso. Yo la conozco desde que comenzó y siempre fue una chica inmensamente ambiciosa. Y la ambición desmedida te hace comer de tu propia medicina”, sostuvo.

Luego profundizó su postura al referirse a las relaciones sentimentales de la conductora: “Es una constante. Porque después de Insaurralde vino Piccirillo, con el que se casó, y ahora el padre de su hijo también está cuestionado. Me parece que te gusta y lo aceptás”, afirmó.

Finalmente, Roccasalvo recordó que la modelo ya contaba con un importante patrimonio antes de su matrimonio con el exintendente: “Esta chica se separa de ese marido y le quedó un muy buen pasar. Ella tiene un duplex a la vuelta de mi casa de 400m² de mucho antes de conocer a Insaurralde”, concluyó.

La investigación sobre Jesica Cirio incorporó un informe patrimonial que analiza sus ingresos declarados.

El caso de Jésica Cirio sigue generando repercusiones

Las declaraciones de Mirtha Legrand y Susana Roccasalvo se produjeron semanas después de que se viralizara un video vinculado a Jésica Cirio que volvió a colocar a la modelo en el centro de la escena pública. Mientras la investigación sobre Martín Insaurralde continúa siendo motivo de atención, cada nueva referencia televisiva al caso reaviva el interés de la audiencia y mantiene vigente uno de los temas más comentados del espectáculo argentino en las últimas semanas.