Mirtha Legrand cambia de horario este fin de semana: los motivos

El Trece decidió modificar la grilla del fin de semana y una de las decisiones afectó al programa de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand fue la primera afectada en medio del mundial de fútbol 2026. La conductora de La Noche de Mirtha recibió la noticia de que en el marco del partido de Argentina - Jordania este sábado su programa sufrirá una modificación.

La decisión de Canal Trece fue adelantar la emisión de su programa, que tradicionalmente es a las 21.30, a las 20 y así no coincidir con el partido de la Selección argentina que será el último de la primera fase de grupos.

En esta ocasión, Mirtha compartirá la mesa con el abogado Fernando Burlando, el exvicepresidente Carlos Ruckauf, el polítologo Andrés Malamud, que encabezarán el debate en temas relacionados a la actualidad. En tanto que por el terreno artístico estará Graciela Pal que participa de Billy Elliot, la exitosa comedia musical en el Teatro Opera.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona.jpg Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona.

Por su parte, el domingo (28 de junio), Juana Viale volverá con Almorzando con Juana desde las 13.45 en el mismo canal. Entre los invitados figuran la modelo y panelista Barby Franco y el escritor y coach Ramiro Buteler.

La lista del fin de semana se completa con el actor Marcos Bicho Gómez, que protagoniza la obra Ni Media Palabra, y el humorista e imitador Iván Ramírez.

Los 100 años de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand está a las puertas de un acontecimiento televisivo histórico: su cumpleaños número 100. Y es así como en las últimas horas apareció una propuesta que fue un paso más allá y que muchos usuarios definieron directamente como “la cadena nacional que sí vería todo el país”.

La idea nació desde la cuenta de X “Televicio”, especializada en televisión y rating, que propuso que todos los canales de aire argentinos se unan para celebrar juntos el centenario de la diva máxima de la televisión argentina. “Evento único e irrepetible”, plantearon en el posteo, etiquetando a Telefe, eltrece, Canal 9 y América TV para que formen parte de una transmisión conjunta dedicada exclusivamente a homenajear a la conductora.

La propuesta rápidamente disparó algo que pocas figuras logran hoy en la televisión argentina: consenso absoluto. Porque hablar de Mirtha no es solamente hablar de una conductora exitosa. Es hablar de una figura que atravesó prácticamente toda la historia moderna del espectáculo argentino.

Desde el cine clásico de los años 40 y 50 hasta la televisión actual, Legrand consiguió algo que parece imposible: mantenerse vigente durante más de ocho décadas atravesando gobiernos, crisis económicas, cambios culturales, transformaciones tecnológicas y generaciones completamente distintas de público.

Mirtha Legrand Regreso Programa

Por eso la idea de un homenaje conjunto no suena tan descabellada. De hecho, para muchos sería apenas proporcional a la magnitud de su carrera. A lo largo de los años, Mirtha Legrand pasó por distintos canales, convivió con todas las eras de la televisión y entrevistó prácticamente a cada figura importante de la política, el espectáculo, el deporte y la cultura argentina e internacional. Su programa logró convertirse en una institución propia, al punto de que “ir a la mesa de Mirtha” todavía conserva peso simbólico dentro del medio.

Además, el eventual homenaje tendría un componente emocional enorme para la industria televisiva. En tiempos donde el streaming, las redes sociales y las plataformas fragmentaron por completo las audiencias, la posibilidad de ver a todos los canales unidos por una misma transmisión tendría algo de regreso a otra época: esos momentos televisivos colectivos donde literalmente todo el país estaba mirando lo mismo.