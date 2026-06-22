Cómo fue el festejo de cumpleaños de Teté Coustarot en la casa de Mirtha Legrand
La conductora abrió las puertas de su casa para la celebración del cumpleaños de su amiga.
Mirtha Legrand acostumbra a abrir las puertas de su casa los domingos a la tarde para el clásico té. Pero en esta oportunidad, la ocasión se transformó en un festejo especial: el cumpleaños número 76 de Teté Coustarot que reunió a un grupo selecto de amigos y figuras del espectáculo argentino.
Desde la llegada de los invitados, el ambiente en el living de la casa de Mirtha transmitía una atmósfera cálida y familiar. La mesa, cubierta con un mantel celeste claro, se preparó para la ocasión con una vajilla cuidada: platos de porcelana en tonos blancos y azulados, copas de agua y vino, y tazas de té con motivos florales. Los platos dulces se dispusieron en bandejas rectangulares y redondas a lo largo de la mesa. Había medialunas, budines, pastelitos, alfajores, bombones y pequeños sándwiches, componiendo una merienda variada y generosa, en sintonía con el estilo de los té de Mirtha.
El momento más esperado llegó con la aparición de una torta que sorprendió a todos por su originalidad. Inspirada en la camiseta campeona de la selección argentina de fútbol, la torta tenía los colores celeste y blanco, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y el nombre “Teté” en letras negras en el frente. En la parte posterior, el número 10 evocaba al capitán de la selección y también alusiones personales para la homenajeada.
Según relató la propia Teté, “El té de Mirtha me festejó el cumple. La torta sumamente original con mi nombre y el 10 en la gloriosa camiseta campeona”. La elección de este diseño, que mezcla la pasión futbolera con el carácter festivo del encuentro en medio del clima mundialista, generó sonrisas y comentarios entre los asistentes.
Los detalles del íntimo festejo
El detalle de la torta se transformó en uno de los ejes visuales y simbólicos de la jornada. La disposición de la mesa y el entorno del living reflejaron la impronta característica de las reuniones en casa de Mirtha Legrand. El mantel celeste combinaba con las tazas de té de fondo azul y flores verdes, mientras los platos principales y postres se ubicaban en el centro y los extremos de la mesa, facilitando el acceso a todos los invitados.
La vajilla incluía platos de postre con líneas azules y blancas, copas de cristal para agua y vino, y servilletas cuidadosamente dobladas. Sobre la mesa, además de los dulces, se encontraban teléfonos móviles, elementos personales y sobres, lo que aportaba una atmósfera de confianza y cotidianidad al encuentro.
La lista de presentes en el festejo de Teté Coustarot incluyó a quienes semana a semana suelen compartir la merienda en el domicilio de Mirtha. Entre ellos, la hija de la anfitriona, Marcela Tinayre, reconocida conductora y productora, y Dany Mañas, productor de televisión y teatro, amigo de las principales divas del país. No faltó el diseñador Gino Bogani, referente de la moda argentina y colaborador habitual de Mirtha.
También participaron Alejandro Veroutis, periodista y jefe de prensa, conocido por su vínculo con figuras del espectáculo; Héctor Vidal Rivas, asesor de vestuario y figura clave en la imagen de Mirtha; el empresario y amigo Martin Cabrales, y Enzo Gentile, empresario de estrecha relación con la diva. Completó el grupo Amalia Idoyaga Molina, amiga personal de Mirtha, y la propia homenajeada, Teté Coustarot.
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