Un neuquino contó cómo se vivió el triunfo de Argentina en Alemania: "Es como volver a casa"

En Colonia, una ciudad alemana, un grupo de argentinos se reúne en cada partido para alentar a la Scaloneta.

El sufrido triunfo por 3 a 2 de la Selección argentina frente a Cabo Verde volvió a acelerar el corazón de millones de hinchas. No solo de quienes siguieron el partido desde distintos puntos del país, sino también de los miles de argentinos que hoy viven lejos de su tierra y que, cada vez que juega la Scaloneta, encuentran una excusa para sentirse un poco más cerca de casa.

Uno de ellos es Jerónimo Rodríguez. Nació en Neuquén , vivió en la provincia hasta los 18 años, cuando decidió mudarse a España. Actualmente reside en Colonia, una ciudad ubicada en Alemania. Allí, junto a otros compatriotas forma parte de un grupo que organiza encuentros para seguir los partidos de la Selección.

"Acá los partidos muchas veces son de madrugada, a las dos, tres o cuatro de la mañana. Entonces decidimos armar un grupo para que todos los que quisieran pudieran juntarse a verlos", relató Jerónimo a LM Neuquén .

La iniciativa fue creciendo con el paso de los partidos. En el debut llenaron un bar con unas 60 personas y, para el encuentro frente a Austria, la convocatoria reunió a casi 200 argentinos en una plaza al aire libre, con bombos, banderas y canciones que hicieron sentir a más de uno como si estuviera en cualquier rincón del país.

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No se trata solo de ver el partido. Los encuentros empiezan horas antes con la previa, que incluye asados, canciones, bombos y banderas. Es un ritual que se repite en cada fecha y que ayuda a mantener intacto el sentimiento de pertenencia.

Para el encuentro frente a Cabo Verde, la previa comenzó cerca de las 16, hora local, en el parque Nippeser Tälchen. Más tarde, el grupo se trasladó al CBE Sommergarten, donde se encontró con otros argentinos con la intención de ver el partido juntos.

Sin embargo, la organización del lugar no les permitió ingresar con los bombos, por lo que decidieron trasladarse al centro de la ciudad. Allí la convocatoria terminó desbordando varios locales gastronómicos.

"Llenamos más de cinco bares, todos con la capacidad completa, pero nos tuvimos que separar porque no entrábamos todos", relató. Aunque en esta oportunidad fueron menos que en el partido anterior, alrededor de 180 personas dijeron presente para alentar a la Selección. Entre ellas había argentinos de distintas provincias, incluso gente de Bariloche y Cipolletti.

Para Jerónimo, sin embargo, lo más importante no fue la cantidad de asistentes, sino lo que representan esos encuentros para quienes viven lejos de su país. "El partido de la Selección para muchas personas acá es, durante 90 minutos, estar en tu país. Es volver a casa. Ver tanta gente hablando tu mismo idioma, con tu mismo dialecto, es muy lindo. Por eso es todo lo que organizamos", expresó.

Entre los presentes también estuvo su pareja, una joven española que, según contó entre risas, "sigue a la Scaloneta como una argentina más". Una muestra de que, incluso a miles de kilómetros de casa, la pasión por la Selección encuentra la manera de cruzar fronteras y reunir a quienes llevan a la Argentina en el corazón.